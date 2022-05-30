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По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791647115.html
По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека
По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека - РИА Новости, 30.05.2022
По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека
Три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:20
2022-05-30T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в администрации города."В результате теракта, по предварительным данным, ранено три человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791646337.html
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в мире, мелитополь
09:20 30.05.2022 (обновлено: 09:26 30.05.2022)
 
По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека

По предварительным данным, при взрыве автомобиля в Мелитополе ранены три человека

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
"В результате теракта, по предварительным данным, ранено три человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
09:09В мире
В Мелитополе раздался мощный взрыв
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитополь
 
 
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