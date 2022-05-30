https://ria.ru/20220530/melitopol-1791647115.html

По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека

По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека - РИА Новости, 30.05.2022

По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека

Три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:20

2022-05-30T09:20

2022-05-30T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:17:2815:1600_1920x0_80_0_0_bc8b7ffcf54aa51ee1b686f68be19053.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в администрации города."В результате теракта, по предварительным данным, ранено три человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791646337.html

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь