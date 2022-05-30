https://ria.ru/20220530/melitopol-1791647115.html
По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека
По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека - РИА Новости, 30.05.2022
По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека
Три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:20
2022-05-30T09:20
2022-05-30T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в администрации города."В результате теракта, по предварительным данным, ранено три человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791646337.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мелитополь
09:20 30.05.2022 (обновлено: 09:26 30.05.2022)
По предварительным данным, при взрыве в Мелитополе ранены три человека
По предварительным данным, при взрыве автомобиля в Мелитополе ранены три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
"В результате теракта, по предварительным данным, ранено три человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.