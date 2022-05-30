https://ria.ru/20220530/maksim-1791768934.html
МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night - РИА Новости, 30.05.2022
МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night ("Уральская Ночь музыки") в 2022 году. Об этом сообщается в социальный сетях смотра. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:38
2022-05-30T15:38
2022-05-30T15:38
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night ("Уральская Ночь музыки") в 2022 году. Об этом сообщается в социальный сетях смотра. В июне 2021 года певица попала в больницу. Ее подключили к аппарату ИВЛ, несколько недель она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у артистки был отрицательный.В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали из клиники.Весной 2022 года исполнительница впервые вышла на сцену после продолжительной болезни. Она стала специальным гостем шоу "Маска". Артистка была в костюме Мышки.В апреле МакSим анонсировала сольный концерт. Он запланирован на 17 июня. В 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. Это будет восьмой по счету фестиваль. Его проведут на 100 сценах в Екатеринбурге. Ожидается, что на нем выступит три тысячи музыкантов из десятков городов России и других стран. Вход на все площадки бесплатный.
https://ria.ru/20220506/jazz-1787247788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, макsим (марина абросимова), знаменитости, звезды, шоу-бизнес
МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night в 2022 году
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night ("Уральская Ночь музыки") в 2022 году. Об этом сообщается
в социальный сетях смотра.
"Нежный голос и тексты, проникающие прямо в сердце, приносят певице первые строчки чартов и народную любовь. На фестивале Ural Music Night МакSим исполнит любимые всеми хиты", — говорится в публикации.
В июне 2021 года певица попала в больницу. Ее подключили к аппарату ИВЛ, несколько недель она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у артистки был отрицательный.
В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали из клиники.
Весной 2022 года исполнительница впервые вышла на сцену после продолжительной болезни. Она стала специальным гостем шоу "Маска". Артистка была в костюме Мышки.
В апреле МакSим анонсировала
сольный концерт. Он запланирован на 17 июня.
В 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. Это будет восьмой по счету фестиваль. Его проведут на 100 сценах в Екатеринбурге. Ожидается, что на нем выступит три тысячи музыкантов из десятков городов России и других стран. Вход на все площадки бесплатный.