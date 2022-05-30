https://ria.ru/20220530/lnr-1791655853.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных и четыре БТР

Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных и четыре БТР - РИА Новости, 30.05.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных и четыре БТР

Народная милиция Луганской народной республики заявила в понедельник, что в столкновениях с ее подразделениями за минувшие сутки украинские войска потеряли 40... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:06

2022-05-30T10:06

2022-05-30T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в понедельник, что в столкновениях с ее подразделениями за минувшие сутки украинские войска потеряли 40 человек и четыре бронетранспортера.В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли 32 человека личного состава и один танк."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава; четыре бронетранспортера; семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В Народной милиции ЛЛНР добавили, что за сутки вооруженные украинские войска выпустили 22 снаряда из артиллерийских орудий калибра 122-миллиметра и минометов калибра 120-миллиметров по населенным пунктам Первомайск и Молодежное. В результате обстрелов в Первомайске разрушена квартира в пятиэтажном жилом доме, а также поврежден многоэтажный дом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире