https://ria.ru/20220530/letuchaya-1791663693.html
Летучая со скандалом покинула шоу Рогова
Летучая со скандалом покинула шоу Рогова - РИА Новости, 30.05.2022
Летучая со скандалом покинула шоу Рогова
Елена Летучая со скандалом покинула шоу Александра Рогова на СТС "Рогов +". Ведущие вместе снялись в одном выпуске, а затем Елена эмоционально рассказала в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:44
2022-05-30T10:44
2022-05-30T10:44
шоубиз
знаменитости
елена летучая
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Елена Летучая со скандалом покинула шоу Александра Рогова на СТС "Рогов +". Ведущие вместе снялись в одном выпуске, а затем Елена эмоционально рассказала в социальных сетях о своем уходе.Она уточнила, что изначально соглашалась на другие условия работы – в шоу планировала сниматься другая соведущая, также было задумано другое название проекта.Она добавила, что желает проекту хороших рейтингов и что она приняла извинения продюсеров. А вот Рогова обвинила в том, что он "плетет интриги".В заключение она добавила, что помимо программы есть реальная жизнь, где "подлость не в цене".Ранее Рогов сообщал, что уходит с СТС на телеканал ТНТ, однако, затем решил вернуться.
https://ria.ru/20220117/rogov-1768222170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, елена летучая, шоу-бизнес
Летучая со скандалом покинула шоу Рогова
Летучая со скандалом покинула шоу Рогова на СТС
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Елена Летучая со скандалом покинула шоу Александра Рогова на СТС "Рогов +". Ведущие вместе снялись в одном выпуске, а затем Елена эмоционально рассказала в социальных сетях о своем уходе.
Она уточнила, что изначально соглашалась на другие условия работы – в шоу планировала сниматься другая соведущая, также было задумано другое название проекта.
"На пятый день съемок случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, и мы вернулись к старому формату Александра. Ну и, как нож в спину, утром мне показали название программы "Рогов +". В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не поставив в курс!" – написала Летучая.
Она добавила, что желает проекту хороших рейтингов и что она приняла извинения продюсеров. А вот Рогова обвинила в том, что он "плетет интриги".
"Александр, назвать одну программу своим именем – это так мелко. Попробуйте сделать никому неизвестное наименование программы полной ассоциацией с вами и целой телевизионной эпохой! И тогда, может, я не буду против поставить ваше имя, как приставку "+" в одном из своих шоу! И главное – не стану у вас за спиной интриги плести, в глаза скажу, я так обычно делаю, в отличии от вас, Александр!" – написала Елена.
В заключение она добавила, что помимо программы есть реальная жизнь, где "подлость не в цене".
Ранее Рогов сообщал
, что уходит с СТС на телеканал ТНТ, однако, затем решил вернуться.