https://ria.ru/20220530/letuchaya-1791663693.html

Летучая со скандалом покинула шоу Рогова

Летучая со скандалом покинула шоу Рогова - РИА Новости, 30.05.2022

Летучая со скандалом покинула шоу Рогова

Елена Летучая со скандалом покинула шоу Александра Рогова на СТС "Рогов +". Ведущие вместе снялись в одном выпуске, а затем Елена эмоционально рассказала в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:44

2022-05-30T10:44

2022-05-30T10:44

шоубиз

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елена летучая

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Елена Летучая со скандалом покинула шоу Александра Рогова на СТС "Рогов +". Ведущие вместе снялись в одном выпуске, а затем Елена эмоционально рассказала в социальных сетях о своем уходе.Она уточнила, что изначально соглашалась на другие условия работы – в шоу планировала сниматься другая соведущая, также было задумано другое название проекта.Она добавила, что желает проекту хороших рейтингов и что она приняла извинения продюсеров. А вот Рогова обвинила в том, что он "плетет интриги".В заключение она добавила, что помимо программы есть реальная жизнь, где "подлость не в цене".Ранее Рогов сообщал, что уходит с СТС на телеканал ТНТ, однако, затем решил вернуться.

https://ria.ru/20220117/rogov-1768222170.html

https://ria.ru/20220415/vasilev-1783669687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена летучая, шоу-бизнес