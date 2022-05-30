https://ria.ru/20220530/laureaty-1791755453.html

Объявлены лауреаты десятой Программы "Лучшие социальные проекты России"

Объявлены лауреаты десятой Программы "Лучшие социальные проекты России" - РИА Новости, 30.05.2022

Объявлены лауреаты десятой Программы "Лучшие социальные проекты России"

В Москве 26 мая состоялась юбилейная десятая Программа "Лучшие социальные проекты России", включавшая награждение компаний, активно внедряющих социальные... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:46

2022-05-30T14:46

2022-05-30T14:46

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 мая — Пресс-служба Программы "Лучшие социальные проекты России". В Москве 26 мая состоялась юбилейная десятая Программа "Лучшие социальные проекты России", включавшая награждение компаний, активно внедряющих социальные инициативы в свою деятельность.Мероприятие началось с ежегодного Форума, в рамках которого более 30 спикеров на собственном примере показали, как компании содействуют решению проблем, неизменно волнующих общество, а именно поддержки социально незащищенных слоев населения, благотворительности и гендерного баланса. Также представители компаний обсудили вопросы спорта и здорового образа жизни, благоустройства территорий и инклюзивных систем поддержки сотрудников.Завершением события стало торжественное награждение лауреатов Программы. В этом году экспертным советом были отмечены более 70 компаний, которые вносят неоспоримый вклад в развитие социальной сферы. В их числе: Платежная система "Мир", ПАО "Банк ЗЕНИТ", АО "Центральная ППК", Капитал Лайф Страхование Жизни, ПАО "МТС", Группа "ГАЗ", СДЭК, АО "Зарубежнефть", Госкорпорация "Росатом", ПАО "ЛУКОЙЛ", SKILLBOX, Благотворительный фонд "Страна чудес", ООО "ГПМ Радио", Радио Romantika, "МВС Груп" (входит в ГК "Урбантех"), AO "МКХ "ЕвроХИМ", ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Телекомпания НТВ", Департамент информационных технологий г. Москвы, Департамент культуры г. Москвы, Департамент спорта г. Москвы, АО "Расчетные решения", ПАО "Газпром", Коммуникационное агентство АГТ, АО "АЛЬФА-БАНК", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Творческое производственное объединение "Ред Медиа", ФГБУ "Редакция "Российской газеты", Радио Sputnik, Медиагруппа "Россия сегодня", Социальный навигатор, АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва", МАТЧ ТВ, Группа компаний "Садовое кольцо", Благотворительный фонд "Улучшение жизни и образования "ЭЙБЛ СНГ", Московская городская Дума.Чтобы сподвигнуть неравнодушных людей к участию в благотворительности, необходимо организовать ее доступность. Победу именно такого проекта прокомментировала Виктория Пасевич, менеджер по корпоративной культуре СДЭК: "Мы очень рады, что заслуги нашей компании, наших людей, особенно выделены, наряду с остальными номинантами, в “Лучших социальных проектах России”. СДЭК Благотворительность объединяет неравнодушных и нуждающихся из каждого уголка Земли, где есть наша компания. Победить в такой важной и непростой сфере очень значимо, хотя, по сути, каждый участник – победитель, ведь мы все занимаемся одним большим и очень важным делом".Количество проектов, направленных на поддержку людей с особенностями, продолжает стремительно увеличиваться. Так, Михаил Родионов, заместитель генерального директора, операционный директор "МВС Груп" (входит в ГК "Урбантех") поделился планами на будущее одной из таких инициатив: "Нашему проекту уже более 2-х лет. Сегодня для нас важно не только рассказать о приобретённом опыте, но и найти компании, которым мы сможем его передать. Мы уверены, что вместе нам удастся не только трудоустроить людей с аутизмом, но также создать мир равных возможностей и сделать процесс найма сотрудников с особенностями привычной для общества практикой".Лауреатами юбилейной десятой Программы "Лучшие социальные проекты России" также стали: ООО "Иркутская нефтяная компания", АНО "Атом-спорт", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И.Забабахина"‎, АО "Группа "Илим", АО "Сервье", АО "ДСК "Автобан", образовательная онлайн-платформа Учи.ру и АНО "Национальные приоритеты", АО "Русская медная компания", розничная сеть О’КЕЙ, Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО "РЖД", AO "Фаберлик", золотодобывающая компания "Полюс", Ника Кидман, медиахолдинг MAER, ПАО "АК БАРС" БАНК, Ассоциация финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, ООО "ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ", БФ "Система", ООО "Бэст Прайс" (сеть магазинов Fix Price), АО "Сити-XXI век", ТНТ и ГПМ КИТ при поддержке Фонда "Арифметика добра", ТНТ и Матч ТВ, ООО ДБО, АО "Атомредметзолото", АО "ДОМ.РФ", ООО "Доступный сервис", сеть стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once, ПАО "ЛУКОЙЛ" совместно с АНО "Спортивный клуб "ЛУКОЙЛ", ПАО "ЛУКОЙЛ" совместно с Фондом "Наше будущее".Качественная работа сотрудников зависит не только от умений самих людей, но и от приложенных усилий работодателя – корпоративное обучение и постоянное совершенствование навыков являются важными составляющими развития персонала. "Мы благодарим экспертный совет за высокую оценку деятельности нашей компании по созданию эффективной системы обучения и формирования новых рабочих мест по всей стране. Работа финансового консультанта по страхованию жизни сегодня востребована как никогда – это ответственная миссия по защите благополучия наших граждан. Мы активно набираем и обучаем людей разного возраста, социального статуса и опыта, которые у нас получают новую профессию и добиваются успехов", – прокомментировал результат образовательного проекта Евгений Гуревич, генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни".Награду за лучший социальный проект также получили: ANNA GALE, Парк-Отель "Орловский", Группа НЛМК (Благотворительный фонд социальной защиты "Милосердие"), Благотворительный фонд "Детский мир", НКО "Благотворительный Фонд "Швабе-Милосердие", АО "МОНДИ СЛМК", Лига Ставок, ООО "ЭГИС-РУС", ООО "ГПМ Радио" Авторадио, ООО "ГПМ Радио" Детское радио, АО "Радио Зенит", Телеканал Суббота!, еженедельный журнал "Профиль", ООО "ГПМ КИТ", АО "Газпром-Медиа Холдинг", ООО "ТРК "2Х2", ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА", Медиагруппа Комсомольская правда, "Чемпионат Championat", АО "Аргументы и факты" и Greenway Global.Организатор Программы и Форума "Лучшие социальные проекты России" – ООО "Социальные проекты", основным видом деятельности которого являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятий.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы