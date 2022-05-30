https://ria.ru/20220530/kuban-1791862537.html

Более 200 тысяч жителей Кубани входят в молодежные объединения

Более 200 тысяч жителей Кубани входят в молодежные объединения - РИА Новости, 30.05.2022

Более 200 тысяч жителей Кубани входят в молодежные объединения

Более 200 тысяч жителей Краснодарского края присоединились к молодежным объединениям, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T19:14

2022-05-30T19:14

2022-05-30T19:19

специальная военная операция на украине

общество

вениамин кондратьев

владимир устинов

россия

российское движение школьников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22aadc55e04bd0e2df12e8201345569f.jpg

КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Более 200 тысяч жителей Краснодарского края присоединились к молодежным объединениям, сообщает администрация региона."С каждым годом в крае растет число участников молодежных объединений. Более 100 тысяч ребят уже присоединились к Волонтерам Победы, Юнармии, Российскому движению школьников и Кубанскому союзу молодежи. Отдельно расскажу о Союзе казачьей молодежи. Мы создали его 5 лет назад. Сегодня в него входят 112 тысяч детей – продолжателей больших казачьих родов. Исконные казачьи традиции и ценности – основа патриотического воспитания на Кубани", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Об этом шла речь на заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО Владимире Устинове.По его словам, системная воспитательная работа выстроена во всех образовательных организациях региона – школам присвоены имена героев, учеников привлекают к поисковой работе, проводят "Уроки мужества". В 1 тысяче школ уже ввели еженедельные церемонии поднятия флагов.Кондратьев подчеркнул, что одной из важнейших задач является развитие инфраструктуры для самореализации каждого молодого жителя. За последние пять лет на Кубани возвели около 100 новых спортобъектов, в этом году - еще более 40, это площадки, спорткомплексы, Центры единоборств. Также до конца 2022 года планируют достроить основные объекты военно-патриотического Центра им. генерала Виктора Казанцева."Системную работу по профилактике экстремизма и радикализации молодежи в крае будем продолжать на всех уровнях. Мы должны сделать все, чтобы стало модно быть патриотом, вести здоровый образ жизни. Если молодежь будет смотреть на активных сверстников, то и их станет только больше", – заключил губернатор.

https://ria.ru/20220527/shkoly-1791296231.html

https://ria.ru/20220525/preferentsii-1790739987.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вениамин кондратьев, владимир устинов, россия, российское движение школьников