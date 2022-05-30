https://ria.ru/20220530/krym-1791668012.html

Эксперты рассказали, как туристам проще добраться в Крым через Сочи

Эксперты рассказали, как туристам проще добраться в Крым через Сочи - РИА Новости, 30.05.2022

Эксперты рассказали, как туристам проще добраться в Крым через Сочи

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется дорога в Крым на поезде через Сочи, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:48

2022-05-30T11:48

2022-05-30T11:48

туризм

новости - туризм

краснодарский край

адлер

симферополь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

республика крым

авиабилеты

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется дорога в Крым на поезде через Сочи, сообщает АТОР.Уже 1 июня между Краснодарским краем и Крымом запустят железнодорожное сообщение. Это значит, что отдыхающие смогут добраться до Адлера на самолете, а оттуда уехать поездом в Симферополь.Состав будет ходить через день в обоих направлениях. Время в пути – от 18 до 20 часов. Продажи билетов уже открыты, стоимость проезда в плацкарте стартует от двух тысяч рублей в одну сторону, в купе — от пяти тысяч, в СВ — от девяти тысяч."Мультимодальное" путешествие из Москвы на полуостров, включающее перелет и поезд, выйдет минимум в 14 тысяч рублей с человека туда и обратно, уточняют в ассоциации. На дорогу с учетом стыковки стоит закладывать от 26 до 30 часов в одну сторону.Ранее Росавиация продлила ограничение полетов в южные аэропорты России до 6 июня.

https://ria.ru/20220529/passazhiropotok-1791498001.html

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адлер

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

новости - туризм, краснодарский край, адлер, симферополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, авиабилеты, туризм, туристы