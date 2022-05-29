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Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до шестого июня - РИА Новости, 29.05.2022
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Туризм
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Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до шестого июня
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до шестого июня - РИА Новости, 29.05.2022
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до шестого июня
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщает Росавиация. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:13
2022-05-29T10:28
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анапа
белгород
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород, брянск
10:13 29.05.2022 (обновлено: 10:28 29.05.2022)
 
Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до шестого июня

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты Юга и центра России до шестого июня

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
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