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Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до шестого июня

Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до шестого июня - РИА Новости, 29.05.2022

Ограничение полетов в аэропорты Юга России продлили до шестого июня

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщает Росавиация. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T10:13

2022-05-29T10:13

2022-05-29T10:28

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

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туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород, брянск