17:09 30.05.2022 (обновлено: 17:34 30.05.2022)
В ВМФ допустили подъем затопленного Украиной корабля "Донбасс"
ВМФ России допустил подъем затопленного Украиной в порту Мариуполя корабля "Донбасс"
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РККорабль управления "Донбасс" ВМС Украины
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Специалисты Черноморского флота Российской Федерации могут поднять затопленный украинскими боевиками в порту Мариуполя корабль управления ВМС Украины "Донбасс", заявил журналистам в понедельник специалист ВМФ России по аварийно-спасательным работам.
"Сегодня после расчистки западной гавани порта Мариуполя мы приступили к обследованию корабля "Донбасс" на предмет возможности и необходимых сил и средств для подъёма… Производится его подробное обследование с целью выявления причин затопления… После сбора информации будет принято решение о способе и возможности его подъёма. Образец техники непростой и является очень большим. Но ничего невозможного не существует. После обследования и технической разработки проекта будет принято решение о варианте и возможности его подъема", - сказал представитель ВМФ России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.