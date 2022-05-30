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В ВМФ допустили подъем затопленного Украиной корабля "Донбасс" - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/korabl-1791815151.html
В ВМФ допустили подъем затопленного Украиной корабля "Донбасс"
В ВМФ допустили подъем затопленного Украиной корабля "Донбасс" - РИА Новости, 30.05.2022
В ВМФ допустили подъем затопленного Украиной корабля "Донбасс"
Специалисты Черноморского флота Российской Федерации могут поднять затопленный украинскими боевиками в порту Мариуполя корабль управления ВМС Украины "Донбасс", РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:09
2022-05-30T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вмф рф
мариуполь
донецкая народная республика
военно-морские силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Специалисты Черноморского флота Российской Федерации могут поднять затопленный украинскими боевиками в порту Мариуполя корабль управления ВМС Украины "Донбасс", заявил журналистам в понедельник специалист ВМФ России по аварийно-спасательным работам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220304/podtoplenie-1776397069.html
россия
украина
мариуполь
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в мире, россия, украина, вмф рф, мариуполь, донецкая народная республика, военно-морские силы украины, ситуация в днр и лнр
17:09 30.05.2022 (обновлено: 17:34 30.05.2022)
 
В ВМФ допустили подъем затопленного Украиной корабля "Донбасс"

ВМФ России допустил подъем затопленного Украиной в порту Мариуполя корабля "Донбасс"

© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РККорабль управления "Донбасс" ВМС Украины
Корабль управления Донбасс ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Специалисты Черноморского флота Российской Федерации могут поднять затопленный украинскими боевиками в порту Мариуполя корабль управления ВМС Украины "Донбасс", заявил журналистам в понедельник специалист ВМФ России по аварийно-спасательным работам.
"Сегодня после расчистки западной гавани порта Мариуполя мы приступили к обследованию корабля "Донбасс" на предмет возможности и необходимых сил и средств для подъёма… Производится его подробное обследование с целью выявления причин затопления… После сбора информации будет принято решение о способе и возможности его подъёма. Образец техники непростой и является очень большим. Но ничего невозможного не существует. После обследования и технической разработки проекта будет принято решение о варианте и возможности его подъема", - сказал представитель ВМФ России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВМФ РФМариупольДонецкая Народная РеспубликаВоенно-морские силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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