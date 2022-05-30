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Еврокомиссар рассказал о сложностях при конфискации российских активов - РИА Новости, 30.05.2022
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Еврокомиссар рассказал о сложностях при конфискации российских активов
Еврокомиссар рассказал о сложностях при конфискации российских активов - РИА Новости, 30.05.2022
Еврокомиссар рассказал о сложностях при конфискации российских активов
Евросоюз столкнулся с юридическими трудностями в вопросе конфискации российских активов в странах — членах организации, заявил еврокомиссар по экономике Паоло... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:30
2022-05-30T15:02
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
паоло джентилони
украина
италия
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РИМ, 30 мая — РИА Новости. Евросоюз столкнулся с юридическими трудностями в вопросе конфискации российских активов в странах — членах организации, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.Как утверждает Джентилони, в этих обстоятельствах "во всех случаях" будут соблюдаться принципы правового государства. Чиновник также считает, что это решение не будет носить политический характер. Кроме того, он рассказал, что Италия заблокировала российские активы на сумму 1,8-1,9 миллиарда евро.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных российских активов.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заблокирована примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. В ряде государств в рамках ограничительной политики также заморозили активы и недвижимость российских бизнесменов.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220529/zapad-1791435795.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии, паоло джентилони, украина, италия, брюссель, владимир путин, антон силуанов
13:30 30.05.2022 (обновлено: 15:02 30.05.2022)
 
Еврокомиссар рассказал о сложностях при конфискации российских активов

Еврокомиссар Джентилони: решение о конфискации российских активов требует юридической базы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕврокомиссар по экономике Паоло Джентилони
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Архивное фото
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РИМ, 30 мая — РИА Новости. Евросоюз столкнулся с юридическими трудностями в вопросе конфискации российских активов в странах — членах организации, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке Еврокомиссии изучат его, но исход не предрешен", — сказал он на пресс-конференции для иностранных журналистов в Риме.

Как утверждает Джентилони, в этих обстоятельствах "во всех случаях" будут соблюдаться принципы правового государства. Чиновник также считает, что это решение не будет носить политический характер. Кроме того, он рассказал, что Италия заблокировала российские активы на сумму 1,8-1,9 миллиарда евро.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных российских активов.
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Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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В миреЕвросоюзЕврокомиссияРоссияСанкции в отношении РоссииПаоло ДжентилониУкраинаИталияБрюссельВладимир ПутинАнтон Силуанов
 
 
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