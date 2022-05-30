13:30 30.05.2022 (обновлено: 15:02 30.05.2022)
Еврокомиссар рассказал о сложностях при конфискации российских активов
Еврокомиссар Джентилони: решение о конфискации российских активов требует юридической базы
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Архивное фото
РИМ, 30 мая — РИА Новости. Евросоюз столкнулся с юридическими трудностями в вопросе конфискации российских активов в странах — членах организации, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке Еврокомиссии изучат его, но исход не предрешен", — сказал он на пресс-конференции для иностранных журналистов в Риме.
Как утверждает Джентилони, в этих обстоятельствах "во всех случаях" будут соблюдаться принципы правового государства. Чиновник также считает, что это решение не будет носить политический характер. Кроме того, он рассказал, что Италия заблокировала российские активы на сумму 1,8-1,9 миллиарда евро.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заблокирована примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. В ряде государств в рамках ограничительной политики также заморозили активы и недвижимость российских бизнесменов.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.