https://ria.ru/20220530/koloniya-1791721876.html

Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей

Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей - РИА Новости, 30.05.2022

Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей

Суд в Туле приговорил к 9,5 годам колонии 41-летнюю местную жительницу, которая избивала находившихся под ее опекой детей, сообщают областная прокуратура и СУСК РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:05

2022-05-30T13:05

2022-05-30T13:07

происшествия

тула

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Суд в Туле приговорил к 9,5 годам колонии 41-летнюю местную жительницу, которая избивала находившихся под ее опекой детей, сообщают областная прокуратура и СУСК РФ по региону.Женщину судили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязание детей, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное лишение свободы."С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении областной прокуратуры.По данным следствия и прокуратуры, с июля 2019 по апрель 2021 года женщина-опекун жестоко обращалась с детьми, истязала их, систематически наносила им побои, применяла пытки. Кроме того, в целях наказания подсудимая надолго запирала в кладовке и в туалете квартиры подопечного 2004 года рождения. Результатом побоев стало "неизгладимое обезображивание лица" у подростка. Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что мальчик перестал посещать занятия.СУСК России по региону отмечает, что в настоящее время судом рассматривается уголовное дело в отношении замначальника территориального отдела по Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области. Сотрудница обвиняется в халатности из-за того, что недосмотрела за семьей, хотя была обязана, и не заметила вовремя жестокость в отношении мальчиков.

https://ria.ru/20220526/altay-1790886383.html

https://ria.ru/20220523/nasilie-1790247756.html

тула

россия

тульская область

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происшествия, тула, россия, тульская область