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Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей - РИА Новости, 30.05.2022
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Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей
Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей - РИА Новости, 30.05.2022
Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей
Суд в Туле приговорил к 9,5 годам колонии 41-летнюю местную жительницу, которая избивала находившихся под ее опекой детей, сообщают областная прокуратура и СУСК РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:05
2022-05-30T13:07
происшествия
тула
россия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Суд в Туле приговорил к 9,5 годам колонии 41-летнюю местную жительницу, которая избивала находившихся под ее опекой детей, сообщают областная прокуратура и СУСК РФ по региону.Женщину судили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязание детей, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное лишение свободы."С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении областной прокуратуры.По данным следствия и прокуратуры, с июля 2019 по апрель 2021 года женщина-опекун жестоко обращалась с детьми, истязала их, систематически наносила им побои, применяла пытки. Кроме того, в целях наказания подсудимая надолго запирала в кладовке и в туалете квартиры подопечного 2004 года рождения. Результатом побоев стало "неизгладимое обезображивание лица" у подростка. Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что мальчик перестал посещать занятия.СУСК России по региону отмечает, что в настоящее время судом рассматривается уголовное дело в отношении замначальника территориального отдела по Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области. Сотрудница обвиняется в халатности из-за того, что недосмотрела за семьей, хотя была обязана, и не заметила вовремя жестокость в отношении мальчиков.
https://ria.ru/20220526/altay-1790886383.html
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происшествия, тула, россия, тульская область
13:05 30.05.2022 (обновлено: 13:07 30.05.2022)
 
Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей

Жительницу Тулы приговорили к 9,5 годам колонии за истязание детей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Суд в Туле приговорил к 9,5 годам колонии 41-летнюю местную жительницу, которая избивала находившихся под ее опекой детей, сообщают областная прокуратура и СУСК РФ по региону.
Женщину судили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязание детей, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное лишение свободы.
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"С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
По данным следствия и прокуратуры, с июля 2019 по апрель 2021 года женщина-опекун жестоко обращалась с детьми, истязала их, систематически наносила им побои, применяла пытки. Кроме того, в целях наказания подсудимая надолго запирала в кладовке и в туалете квартиры подопечного 2004 года рождения. Результатом побоев стало "неизгладимое обезображивание лица" у подростка. Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что мальчик перестал посещать занятия.
СУСК России по региону отмечает, что в настоящее время судом рассматривается уголовное дело в отношении замначальника территориального отдела по Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области. Сотрудница обвиняется в халатности из-за того, что недосмотрела за семьей, хотя была обязана, и не заметила вовремя жестокость в отношении мальчиков.
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