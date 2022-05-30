13:05 30.05.2022 (обновлено: 13:07 30.05.2022)
Жительница Тулы получила 9,5 года колонии за истязание детей
Жительницу Тулы приговорили к 9,5 годам колонии за истязание детей
Судебный молоток. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Суд в Туле приговорил к 9,5 годам колонии 41-летнюю местную жительницу, которая избивала находившихся под ее опекой детей, сообщают областная прокуратура и СУСК РФ по региону.
Женщину судили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязание детей, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное лишение свободы.
"С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
По данным следствия и прокуратуры, с июля 2019 по апрель 2021 года женщина-опекун жестоко обращалась с детьми, истязала их, систематически наносила им побои, применяла пытки. Кроме того, в целях наказания подсудимая надолго запирала в кладовке и в туалете квартиры подопечного 2004 года рождения. Результатом побоев стало "неизгладимое обезображивание лица" у подростка. Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что мальчик перестал посещать занятия.
СУСК России по региону отмечает, что в настоящее время судом рассматривается уголовное дело в отношении замначальника территориального отдела по Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области. Сотрудница обвиняется в халатности из-за того, что недосмотрела за семьей, хотя была обязана, и не заметила вовремя жестокость в отношении мальчиков.