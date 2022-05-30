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На Кубани с начала 2022 года собрали 440 тонн клубники - РИА Новости, 30.05.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220530/klubnika-1791847854.html
На Кубани с начала 2022 года собрали 440 тонн клубники
На Кубани с начала 2022 года собрали 440 тонн клубники - РИА Новости, 30.05.2022
На Кубани с начала 2022 года собрали 440 тонн клубники
Садоводы Кубани с начала текущего года собрали 440 тонн клубники, сбор ягоды идет как в открытом, так и в защищенном грунте, сообщает администрация... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:46
2022-05-30T19:14
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
белореченский район
динской район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Садоводы Кубани с начала текущего года собрали 440 тонн клубники, сбор ягоды идет как в открытом, так и в защищенном грунте, сообщает администрация Краснодарского края."В Краснодарском крае начался "высокий" ягодный сезон – сейчас садоводы собирают клубнику. В тепличных хозяйствах и открытом грунте с площади около 60 гектаров уже собрали порядка 440 тонн ягоды. В лидерах Белореченский район – 310 тонн, Динской район – 49 тонн, Выселковский район – 37 тонн", – приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства края Федора Дереки.Уточняется, что ягоды на Кубани выращивают преимущественно личные подсобные хозяйства – на их долю приходится 97% всего урожая."Производителям доступны несколько видов государственной поддержки. Они могут получить субсидии на закладку ягодников и уход за ними, гранты программы "Агростартап", которые предоставляют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - добавили в ведомстве.Кроме того, в текущем году в рамках поручения губернатора края Вениамина Кондратьева на субсидирование хозяйств, занимающихся производством ягод, из краевого бюджета выделено 130 миллионов рублей.Всего за 2021 год сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели Краснодарского края собрали 430 тысяч тонн фруктов и ягод, что на 40% больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20220526/yarmarki-1790839281.html
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, белореченский район, динской район
18:46 30.05.2022 (обновлено: 19:14 30.05.2022)
 

На Кубани с начала 2022 года собрали 440 тонн клубники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСбор клубники
Сбор клубники - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сбор клубники. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Садоводы Кубани с начала текущего года собрали 440 тонн клубники, сбор ягоды идет как в открытом, так и в защищенном грунте, сообщает администрация Краснодарского края.
Краснодарском крае начался "высокий" ягодный сезон – сейчас садоводы собирают клубнику. В тепличных хозяйствах и открытом грунте с площади около 60 гектаров уже собрали порядка 440 тонн ягоды. В лидерах Белореченский район – 310 тонн, Динской район – 49 тонн, Выселковский район – 37 тонн", – приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства края Федора Дереки.
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Уточняется, что ягоды на Кубани выращивают преимущественно личные подсобные хозяйства – на их долю приходится 97% всего урожая.
"Производителям доступны несколько видов государственной поддержки. Они могут получить субсидии на закладку ягодников и уход за ними, гранты программы "Агростартап", которые предоставляют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в текущем году в рамках поручения губернатора края Вениамина Кондратьева на субсидирование хозяйств, занимающихся производством ягод, из краевого бюджета выделено 130 миллионов рублей.
Всего за 2021 год сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели Краснодарского края собрали 430 тысяч тонн фруктов и ягод, что на 40% больше, чем годом ранее.

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