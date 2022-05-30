https://ria.ru/20220530/kitay-1791710912.html

США прикрываются правами человека, чтобы очернять Пекин, заявил МИД Китая

США прикрываются правами человека, чтобы очернять Пекин, заявил МИД Китая - РИА Новости, 30.05.2022

США прикрываются правами человека, чтобы очернять Пекин, заявил МИД Китая

США абсолютно не заботятся о правах человека, они лишь используют права человека в качестве предлога, чтобы постоянно клеветать, очернять, сдерживать и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:38

2022-05-30T12:38

2022-05-30T12:38

в мире

мишель бачелет

ван и (политик)

энтони блинкен

сша

синьцзян-уйгурский автономный район

оон

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. США абсолютно не заботятся о правах человека, они лишь используют права человека в качестве предлога, чтобы постоянно клеветать, очернять, сдерживать и оказывать давление на Китай, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены якобы имевшими место попытками Китая "манипулировать" визитом верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Китай, а также тем, что условия в ходе визита не позволили провести полную оценку ситуации с правами человека в КНР."США закрывают глаза на истинное положение дел в Синьцзяне и не хотят слышать правду, они распространяют ложь и слухи, которые многократно разоблачались, чтобы очернять и осуществлять нападки на Китай. Нелепо, что на этот раз они сфабриковали новую ложь, утверждая, что Китай ограничивал и манипулировал ходом визита", - заявил дипломат.На самом деле, указал он, организация визита верховного комиссара Бачелет в Китай осуществлялась ​​в соответствии с ее собственными пожеланиями и на основе всесторонних консультаций двух сторон. Он также отметил, что Бачелет на пресс-конференции сама заявила о том, что ее контакты и взаимодействие с людьми осуществлялись без надзора со стороны местных властей."На самом деле именно США с самого начала хотели манипулировать визитом, именно Вашингтон настаивал на визите Бачелет в Китай, именно Соединенные Штаты ставили различные условия визита верховного комиссара в КНР, и сейчас именно США дискредитируют визит верховного комиссара. Все могут видеть, что США абсолютно не заботятся о правах человека, они просто используют права человека в качестве предлога, чтобы постоянно клеветать, очернять, сдерживать и оказывать давление на Китай", - отметил он.Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.США ежегодно включают КНР в список стран-нарушителей религиозных свобод. Пекин обвинения отрицает и обвиняет США в лицемерии. Госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире утверждает, что власти Китая в 2021 году проводили геноцид и устраивали преступления против человечности в отношении этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.В минувший вторник официальный представитель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Сюй Гуйсян заявил, что стабильная и мирная ситуация в Синьцзяне "не может быть сымитирована", власти не стремятся что-либо скрыть от верховного комиссара ООН по правам человека.

https://ria.ru/20220527/kitay-1791264437.html

https://ria.ru/20220527/politika-1791006927.html

https://ria.ru/20220529/konflikt-1791495273.html

сша

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мишель бачелет, ван и (политик), энтони блинкен, сша, синьцзян-уйгурский автономный район, оон, государственный департамент сша, китай