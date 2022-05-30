США прикрываются правами человека, чтобы очернять Пекин, заявил МИД Китая
МИД Китая: США прикрываются правами человека, чтобы сдерживать и очернять Пекин
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. США абсолютно не заботятся о правах человека, они лишь используют права человека в качестве предлога, чтобы постоянно клеветать, очернять, сдерживать и оказывать давление на Китай, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены якобы имевшими место попытками Китая "манипулировать" визитом верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Китай, а также тем, что условия в ходе визита не позволили провести полную оценку ситуации с правами человека в КНР.
"США закрывают глаза на истинное положение дел в Синьцзяне и не хотят слышать правду, они распространяют ложь и слухи, которые многократно разоблачались, чтобы очернять и осуществлять нападки на Китай. Нелепо, что на этот раз они сфабриковали новую ложь, утверждая, что Китай ограничивал и манипулировал ходом визита", - заявил дипломат.
На самом деле, указал он, организация визита верховного комиссара Бачелет в Китай осуществлялась в соответствии с ее собственными пожеланиями и на основе всесторонних консультаций двух сторон. Он также отметил, что Бачелет на пресс-конференции сама заявила о том, что ее контакты и взаимодействие с людьми осуществлялись без надзора со стороны местных властей.
"На самом деле именно США с самого начала хотели манипулировать визитом, именно Вашингтон настаивал на визите Бачелет в Китай, именно Соединенные Штаты ставили различные условия визита верховного комиссара в КНР, и сейчас именно США дискредитируют визит верховного комиссара. Все могут видеть, что США абсолютно не заботятся о правах человека, они просто используют права человека в качестве предлога, чтобы постоянно клеветать, очернять, сдерживать и оказывать давление на Китай", - отметил он.
Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.
США ежегодно включают КНР в список стран-нарушителей религиозных свобод. Пекин обвинения отрицает и обвиняет США в лицемерии. Госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире утверждает, что власти Китая в 2021 году проводили геноцид и устраивали преступления против человечности в отношении этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В минувший вторник официальный представитель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Сюй Гуйсян заявил, что стабильная и мирная ситуация в Синьцзяне "не может быть сымитирована", власти не стремятся что-либо скрыть от верховного комиссара ООН по правам человека.