14:08 30.05.2022 (обновлено: 14:20 30.05.2022)
СВР заявила о предложении Парижа переименовать Московскую улицу в Киеве
СВР заявила о предложении Парижа переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. У Службы внешней разведки РФ есть данные, что мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице, это постыдное предложение Франции - по существу, неприкрытое проявление крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве, заявила СВР.
"Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации сведениям, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице. Администрация президента Эммануэля Макрона предлагает киевским властям на выбор три возможных варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица. Такой шаг якобы отразит так называемый "беспрецедентный уровень особых отношений между странами", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-бюро СВР.
"Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве", - подчеркивает СВР.
Эта идея властей Франции отчетливо бросается в глаза на фоне того, что Париж вполне устраивает существование в украинской столице проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича – бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны, отмечает СВР.
"Хотелось бы обратить внимание французского народа на то, что даже в самые тяжелые периоды двусторонних отношений в России не помышляли о вычеркивании Франции и её исторических деятелей из российской топонимики. Жители Москвы никогда не опустятся до переименования улиц и площадей, университетов и школ, носящих имена Шарля де Голля, Ромена Роллана, Мориса Тореза, героев полка "Нормандия-Неман" и Парижской коммуны, многих других ярких представителей французского народа. Россияне испытывают к ним глубокое уважение, несмотря на русофобские настроения внутри французского политического класса", - указывает СВР.
* Экстремистская организация, запрещенная в России