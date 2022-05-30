https://ria.ru/20220530/kiev-1791744807.html

СВР заявила о предложении Парижа переименовать Московскую улицу в Киеве

СВР заявила о предложении Парижа переименовать Московскую улицу в Киеве - РИА Новости, 30.05.2022

СВР заявила о предложении Парижа переименовать Московскую улицу в Киеве

У Службы внешней разведки РФ есть данные, что мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице, это... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:08

2022-05-30T14:08

2022-05-30T14:20

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. У Службы внешней разведки РФ есть данные, что мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице, это постыдное предложение Франции - по существу, неприкрытое проявление крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве, заявила СВР."Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации сведениям, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице. Администрация президента Эммануэля Макрона предлагает киевским властям на выбор три возможных варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица. Такой шаг якобы отразит так называемый "беспрецедентный уровень особых отношений между странами", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-бюро СВР."Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве", - подчеркивает СВР.Эта идея властей Франции отчетливо бросается в глаза на фоне того, что Париж вполне устраивает существование в украинской столице проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича – бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны, отмечает СВР."Хотелось бы обратить внимание французского народа на то, что даже в самые тяжелые периоды двусторонних отношений в России не помышляли о вычеркивании Франции и её исторических деятелей из российской топонимики. Жители Москвы никогда не опустятся до переименования улиц и площадей, университетов и школ, носящих имена Шарля де Голля, Ромена Роллана, Мориса Тореза, героев полка "Нормандия-Неман" и Парижской коммуны, многих других ярких представителей французского народа. Россияне испытывают к ним глубокое уважение, несмотря на русофобские настроения внутри французского политического класса", - указывает СВР.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790837928.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786761954.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), киев, париж, франция, россия, украина, ситуация в днр и лнр