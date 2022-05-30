https://ria.ru/20220530/kiev-1791677150.html

В Киеве приостановили снос памятников и переименование топонимов

В Киеве приостановили снос памятников и переименование топонимов - РИА Новости, 30.05.2022

В Киеве приостановили снос памятников и переименование топонимов

В украинской столице приостановили процесс переименования станций метро, улиц и других топонимов, сообщает украинское интернет-издание "Страна" в своем... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:18

2022-05-30T11:18

2022-05-30T11:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В украинской столице приостановили процесс переименования станций метро, улиц и других топонимов, сообщает украинское интернет-издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление первого заместителя главы Киевской городской администрации Николая Поворозника."Чиновники пришли к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны проходить при профессиональных дискуссиях и согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении. Отмечается, что на следующих сессиях решения о переименовании других объектов продолжат постепенно принимать.Депутат Киевсовета (фракция "Слуга народа") Ксения Семенова ранее заявляла, что власти Киева пока не будут убирать советский герб со щита статуи Родины-матери, поскольку это повредит самой скульптуре. Она также отмечала, что городские власти внесли в список для сноса 47 монументов, в том числе три памятника российскому поэту Александру Пушкину, памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке, конный памятник командиру и коменданту Киева Николаю Щорсу, георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790837928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр