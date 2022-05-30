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В Херсонской области назвали нахождение под контролем Украины оккупацией - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/kherson-1791642267.html
В Херсонской области назвали нахождение под контролем Украины оккупацией
В Херсонской области назвали нахождение под контролем Украины оккупацией - РИА Новости, 30.05.2022
В Херсонской области назвали нахождение под контролем Украины оккупацией
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал "оккупацией" время нахождения региона под контролем киевского режима. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:43
2022-05-30T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал "оккупацией" время нахождения региона под контролем киевского режима."Херсонская область была оккупирована украинскими националистами, но сегодня навсегда освобождена от нацистов. Это исконно русская земля, и здесь больше никогда не будет ноги нацистских оккупантов. Мы планируем в любом случае, сколько бы не понадобилось времени, стать субъектом Российской Федерации, другого пути и других вариантов у нас нет. Только субъект Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинский народ неповинен в том, что власть в стране захватали "нациствующие элементы, которые являются резидентами западных партнеров, сделавших из Украины аналогию нацисткой Германии"."Украинский народ является заложником политического руководства нацисткой Украины, которые жаждут гибели коренного населения страны", - подчеркнул замглавы администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, херсонская область
08:43 30.05.2022
 
В Херсонской области назвали нахождение под контролем Украины оккупацией

Замглавы администрации Херсонской области назвал нахождение под контролем Киева оккупацией

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал "оккупацией" время нахождения региона под контролем киевского режима.
"Херсонская область была оккупирована украинскими националистами, но сегодня навсегда освобождена от нацистов. Это исконно русская земля, и здесь больше никогда не будет ноги нацистских оккупантов. Мы планируем в любом случае, сколько бы не понадобилось времени, стать субъектом Российской Федерации, другого пути и других вариантов у нас нет. Только субъект Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов.
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По его словам, украинский народ неповинен в том, что власть в стране захватали "нациствующие элементы, которые являются резидентами западных партнеров, сделавших из Украины аналогию нацисткой Германии".
"Украинский народ является заложником политического руководства нацисткой Украины, которые жаждут гибели коренного населения страны", - подчеркнул замглавы администрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассХерсонская область
 
 
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