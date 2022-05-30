https://ria.ru/20220530/kamyshevakha-1791689175.html

ВС России взяли под контроль около 90 процентов территории Камышевахи

ВС России взяли под контроль около 90 процентов территории Камышевахи - РИА Новости, 30.05.2022

ВС России взяли под контроль около 90 процентов территории Камышевахи

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделениям российских войск удалось взять под контроль 80-90 процентов территории Камышевахи в ЛНР. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:54

2022-05-30T11:54

2022-05-30T11:54

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

в мире

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделениям российских войск удалось взять под контроль 80-90 процентов территории Камышевахи в ЛНР."Подразделения российских силовых структур под руководством... командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева, совместно с силовиками ЛНР успешно выполняют поставленные руководством страны задачи по очистке поселка Камышеваха ЛНР от бандеровцев, нациков и шайтанов. Действуя единым освободительным фронтом, уже удалось взять под контроль 80-90 процентов территории Камышевахи", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)