https://ria.ru/20220530/izvineniya-1791756772.html

Уволенный глава СБУ Харьковской области потребовал от Зеленского извинений

Уволенный глава СБУ Харьковской области потребовал от Зеленского извинений - РИА Новости, 30.05.2022

Уволенный глава СБУ Харьковской области потребовал от Зеленского извинений

Уволенный глава Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин обратился к Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:46

2022-05-30T14:46

2022-05-30T14:46

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Уволенный глава Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин обратился к Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом.Ранее Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Дудина."Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездеятельности руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет высокие результаты деятельности среди других структур", - написал Дудин в социальной сети Facebook*.По его словам, единственное, за что его можно наказать – это за то, что 24 февраля он выдал людям оружие."Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал - Харьков был бы оккупирован. В отношении любых других обвинений я согласен на прохождение исследования с задействованием полиграфа или любых других опросов. Более того, учитывая, что вы публично обнародовали информацию в отношении меня, предлагаю любой публичный формат", - написал Дудин.В настоящее время часть Харьковской области находится под контролем российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791510235.html

https://ria.ru/20220528/trebovanie-1791447211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, харьковская область, россия, служба безопасности украины, владимир зеленский