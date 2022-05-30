https://ria.ru/20220530/ipoteka-1791887111.html

Минцифры запустило сайт о льготной ипотеке для IT-специалистов

Минцифры запустило сайт о льготной ипотеке для IT-специалистов - РИА Новости, 30.05.2022

Минцифры запустило сайт о льготной ипотеке для IT-специалистов

Минцифры РФ создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:51

2022-05-30T21:51

2022-05-30T21:51

экономика

ипотека

максим паршин

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры РФ создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки, сообщается в Telegram-канале министерства."Минцифры собрало на одной странице информацию по льготной ипотеке для сотрудников IT-компаний. На сайте можно: узнать, входит ли компания в перечень отвечающих условиям IT-ипотеки (работает поиск по ИНН и названию компании); посмотреть список банков, в которые можно обратиться (их список будет расширяться); проверить условия программы; ознакомиться с требованиями к заемщикам", - говорится в сообщении."До 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов, а общая сумма кредитов составит более 240 млрд рублей. В ближайшее время мы планируем увеличить лимит по заемным средствам для регионов-миллионников с 18 до 30 млн рублей", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.Минцифры напоминает, что оформить льготную ипотеку смогут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791208382.html

https://ria.ru/20220513/medvedev-1788346199.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, максим паршин, владимир путин, михаил мишустин, россия