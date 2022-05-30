https://ria.ru/20220530/intel-1791679484.html
Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров
Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров - РИА Новости, 30.05.2022
Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров
Компания Intel готовит к выходу видеокарту будущего семейства Arc для настольных компьютеров. Об этом сообщает портал VideoCardz, ссылаясь на удаленный раздел... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:23
2022-05-30T11:23
2022-05-30T11:23
наука
технологии
intel corporation
компьютерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_0:261:3095:2002_1920x0_80_0_0_7936f5400117317d9a314d90dcfd4af6.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Компания Intel готовит к выходу видеокарту будущего семейства Arc для настольных компьютеров. Об этом сообщает портал VideoCardz, ссылаясь на удаленный раздел на сайте корпорации.Упоминание о дискретной видеокарте появилось в качестве небольшого баннера на сайте Intel, который был удален через несколько часов после размещения. Он должен был вести на страницу с серии Arc A3, что свидетельствует о подготовке к скорому релизу видеоускорителей.Модели Intel A3 включат в себя модели A380 и A310, и, по слухам, A380 может быть запущен первым. Видеокарта получит полноценный графический процессор ACM-G11 с восемью ядрами и 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6.Ранее в Intel заявили, что при запуске серии Arc, видеокарты сначала будет эксклюзивным китайским OEM-производителем. Компания намеревается представить графические карты через сборщиков систем. Ожидается, что компания запустит старшие серии Arc A5 и A7 уже этим летом.
https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_fee0d3f039d3860b7964c24635ee4afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, intel corporation, компьютерные технологии
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Компания Intel готовит к выходу видеокарту будущего семейства Arc для настольных компьютеров. Об этом сообщает
портал VideoCardz, ссылаясь на удаленный раздел на сайте корпорации.
Упоминание о дискретной видеокарте появилось в качестве небольшого баннера на сайте Intel, который был удален через несколько часов после размещения. Он должен был вести на страницу с серии Arc A3, что свидетельствует о подготовке к скорому релизу видеоускорителей.
Модели Intel A3 включат в себя модели A380 и A310, и, по слухам, A380 может быть запущен первым. Видеокарта получит полноценный графический процессор ACM-G11 с восемью ядрами и 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6.
Ранее в Intel заявили, что при запуске серии Arc, видеокарты сначала будет эксклюзивным китайским OEM-производителем. Компания намеревается представить графические карты через сборщиков систем. Ожидается, что компания запустит старшие серии Arc A5 и A7 уже этим летом.