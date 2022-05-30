https://ria.ru/20220530/intel-1791679484.html

Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров

Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров - РИА Новости, 30.05.2022

Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров

Компания Intel готовит к выходу видеокарту будущего семейства Arc для настольных компьютеров. Об этом сообщает портал VideoCardz, ссылаясь на удаленный раздел... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:23

2022-05-30T11:23

2022-05-30T11:23

наука

технологии

intel corporation

компьютерные технологии

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Компания Intel готовит к выходу видеокарту будущего семейства Arc для настольных компьютеров. Об этом сообщает портал VideoCardz, ссылаясь на удаленный раздел на сайте корпорации.Упоминание о дискретной видеокарте появилось в качестве небольшого баннера на сайте Intel, который был удален через несколько часов после размещения. Он должен был вести на страницу с серии Arc A3, что свидетельствует о подготовке к скорому релизу видеоускорителей.Модели Intel A3 включат в себя модели A380 и A310, и, по слухам, A380 может быть запущен первым. Видеокарта получит полноценный графический процессор ACM-G11 с восемью ядрами и 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6.Ранее в Intel заявили, что при запуске серии Arc, видеокарты сначала будет эксклюзивным китайским OEM-производителем. Компания намеревается представить графические карты через сборщиков систем. Ожидается, что компания запустит старшие серии Arc A5 и A7 уже этим летом.

https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, intel corporation, компьютерные технологии