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Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров - РИА Новости, 30.05.2022
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Наука
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Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров
Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров - РИА Новости, 30.05.2022
Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров
Компания Intel готовит к выходу видеокарту будущего семейства Arc для настольных компьютеров. Об этом сообщает портал VideoCardz, ссылаясь на удаленный раздел... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:23
2022-05-30T11:23
наука
технологии
intel corporation
компьютерные технологии
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Компания Intel готовит к выходу видеокарту будущего семейства Arc для настольных компьютеров. Об этом сообщает портал VideoCardz, ссылаясь на удаленный раздел на сайте корпорации.Упоминание о дискретной видеокарте появилось в качестве небольшого баннера на сайте Intel, который был удален через несколько часов после размещения. Он должен был вести на страницу с серии Arc A3, что свидетельствует о подготовке к скорому релизу видеоускорителей.Модели Intel A3 включат в себя модели A380 и A310, и, по слухам, A380 может быть запущен первым. Видеокарта получит полноценный графический процессор ACM-G11 с восемью ядрами и 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6.Ранее в Intel заявили, что при запуске серии Arc, видеокарты сначала будет эксклюзивным китайским OEM-производителем. Компания намеревается представить графические карты через сборщиков систем. Ожидается, что компания запустит старшие серии Arc A5 и A7 уже этим летом.
https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html
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технологии, intel corporation, компьютерные технологии
11:23 30.05.2022
 

Раскрыта будущая видеокарта Intel Arc для компьютеров

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Компания Intel готовит к выходу видеокарту будущего семейства Arc для настольных компьютеров. Об этом сообщает портал VideoCardz, ссылаясь на удаленный раздел на сайте корпорации.
Упоминание о дискретной видеокарте появилось в качестве небольшого баннера на сайте Intel, который был удален через несколько часов после размещения. Он должен был вести на страницу с серии Arc A3, что свидетельствует о подготовке к скорому релизу видеоускорителей.
Модели Intel A3 включат в себя модели A380 и A310, и, по слухам, A380 может быть запущен первым. Видеокарта получит полноценный графический процессор ACM-G11 с восемью ядрами и 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6.
Ранее в Intel заявили, что при запуске серии Arc, видеокарты сначала будет эксклюзивным китайским OEM-производителем. Компания намеревается представить графические карты через сборщиков систем. Ожидается, что компания запустит старшие серии Arc A5 и A7 уже этим летом.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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