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На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/granitsa-1791672950.html
На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности
На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности - РИА Новости, 30.05.2022
На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности
На границу Курской области с Украиной направили дополнительное вооружение и военнослужащих, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:00
2022-05-30T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
украина
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 30 мая — РИА Новости. На границу Курской области с Украиной направили дополнительное вооружение и военнослужащих, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт.Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино один человек погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе губернатор области продлил "желтый" уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов до 8 июня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, курская область, украина, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
11:00 30.05.2022 (обновлено: 11:34 30.05.2022)
 
На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности

Курский губернатор Старовойт сообщил об усилении мер безопасности на границе с Украиной

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 30 мая — РИА Новости. На границу Курской области с Украиной направили дополнительное вооружение и военнослужащих, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт.
"Министерством обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона", — заявил он.
Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино один человек погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе губернатор области продлил "желтый" уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов до 8 июня.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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