https://ria.ru/20220530/granitsa-1791672950.html

На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности

На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности - РИА Новости, 30.05.2022

На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности

На границу Курской области с Украиной направили дополнительное вооружение и военнослужащих, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:00

2022-05-30T11:00

2022-05-30T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

украина

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 30 мая — РИА Новости. На границу Курской области с Украиной направили дополнительное вооружение и военнослужащих, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт.Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино один человек погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе губернатор области продлил "желтый" уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов до 8 июня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/zaderzhanie-1788052258.html

россия

курская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, курская область, украина, роман старовойт, ситуация в днр и лнр