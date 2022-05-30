https://ria.ru/20220530/gosdolg-1791637360.html

Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России

Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022

Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России

Россия рассчитается с держателями отечественных еврооблигаций при помощи механизма, функционирующего по тем же правилам, что и продажа газа за рубли, заявил в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T07:12

2022-05-30T07:12

2022-05-30T07:40

санкции

санкции в отношении россии

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство финансов сша

эльвира набиуллина

антон силуанов

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия рассчитается с держателями отечественных еврооблигаций при помощи механизма, функционирующего по тем же правилам, что и продажа газа за рубли, заявил в интервью "Ведомостям" глава Минфина Антон Силуанов.Министр уточнил, что система функционирует так же, как и оплата голубого топлива для европейского рынка, но "в обратном порядке".Министр добавил, что инвестору будет необходимо открыть в российском банке два счета — валютный и рублевый, а осуществление платежей будет проходить с помощью Национального расчетного депозитария.Никаких проблем нетУ Москвы отсутствуют проблемы по наличию ресурсов для обслуживания государственного долга, заявила глава Банка России Эльвира НабиуллинаОна добавила, что в вопросе возможностей проведения платежей в ведомстве исходят из позиции Минфина."Будем платить в рублях", — пояснила Набиуллина.Дефолт не грозитВыплаты в рублях не приведут к дефолту России, поскольку такая возможность учитывалась изначально, рассказала первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Она добавила, что в соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств. По ее мнению, сейчас произошла именно такая ситуация."Нам дефолт не грозит", — заключила ПерминоваЛицензия на обслуживание госдолгаДвадцать четвертого мая министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.

https://ria.ru/20220316/gosdolg-1778433947.html

https://ria.ru/20220527/defolt-1791032565.html

https://ria.ru/20220525/gosdolg-1790684018.html

https://ria.ru/20220521/ssha-1789887337.html

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санкции, санкции в отношении россии, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство финансов сша, эльвира набиуллина, антон силуанов