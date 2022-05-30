07:12 30.05.2022 (обновлено: 07:40 30.05.2022)
Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России
"Ведомости": Силуанов заявил о расчетах по госдолгу России по схеме оплаты газа в рублях
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия рассчитается с держателями отечественных еврооблигаций при помощи механизма, функционирующего по тем же правилам, что и продажа газа за рубли, заявил в интервью "Ведомостям" глава Минфина Антон Силуанов.
Министр уточнил, что система функционирует так же, как и оплата голубого топлива для европейского рынка, но "в обратном порядке".
"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — отметил Силуанов.
Министр добавил, что инвестору будет необходимо открыть в российском банке два счета — валютный и рублевый, а осуществление платежей будет проходить с помощью Национального расчетного депозитария.
Никаких проблем нет
У Москвы отсутствуют проблемы по наличию ресурсов для обслуживания государственного долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
"У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких", — заявила глава ЦБ.
Она добавила, что в вопросе возможностей проведения платежей в ведомстве исходят из позиции Минфина.
"Будем платить в рублях", — пояснила Набиуллина.
Дефолт не грозит
"У России всегда была возможность избежать дефолта, у нас есть для этого все средства — для того, чтобы рассчитываться по нашим обязательствам, по нашим купонным доходам", — объяснила Перминова.
Она добавила, что в соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств. По ее мнению, сейчас произошла именно такая ситуация.
"Нам дефолт не грозит", — заключила Перминова
Лицензия на обслуживание госдолга
Двадцать четвертого мая министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.