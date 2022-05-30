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Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022
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Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России
Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022
Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России
Россия рассчитается с держателями отечественных еврооблигаций при помощи механизма, функционирующего по тем же правилам, что и продажа газа за рубли, заявил в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T07:12
2022-05-30T07:40
санкции
санкции в отношении россии
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство финансов сша
эльвира набиуллина
антон силуанов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия рассчитается с держателями отечественных еврооблигаций при помощи механизма, функционирующего по тем же правилам, что и продажа газа за рубли, заявил в интервью "Ведомостям" глава Минфина Антон Силуанов.Министр уточнил, что система функционирует так же, как и оплата голубого топлива для европейского рынка, но "в обратном порядке".Министр добавил, что инвестору будет необходимо открыть в российском банке два счета — валютный и рублевый, а осуществление платежей будет проходить с помощью Национального расчетного депозитария.Никаких проблем нетУ Москвы отсутствуют проблемы по наличию ресурсов для обслуживания государственного долга, заявила глава Банка России Эльвира НабиуллинаОна добавила, что в вопросе возможностей проведения платежей в ведомстве исходят из позиции Минфина."Будем платить в рублях", — пояснила Набиуллина.Дефолт не грозитВыплаты в рублях не приведут к дефолту России, поскольку такая возможность учитывалась изначально, рассказала первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Она добавила, что в соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств. По ее мнению, сейчас произошла именно такая ситуация."Нам дефолт не грозит", — заключила ПерминоваЛицензия на обслуживание госдолгаДвадцать четвертого мая министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.
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санкции, санкции в отношении россии, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство финансов сша, эльвира набиуллина, антон силуанов
07:12 30.05.2022 (обновлено: 07:40 30.05.2022)
 
Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России

"Ведомости": Силуанов заявил о расчетах по госдолгу России по схеме оплаты газа в рублях

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции партии Единая Россия в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия рассчитается с держателями отечественных еврооблигаций при помощи механизма, функционирующего по тем же правилам, что и продажа газа за рубли, заявил в интервью "Ведомостям" глава Минфина Антон Силуанов.
Министр уточнил, что система функционирует так же, как и оплата голубого топлива для европейского рынка, но "в обратном порядке".
"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — отметил Силуанов.
Министр добавил, что инвестору будет необходимо открыть в российском банке два счета — валютный и рублевый, а осуществление платежей будет проходить с помощью Национального расчетного депозитария.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:26
Силуанов прокомментировал ситуацию с выполнением обязательств по госдолгу

Никаких проблем нет

У Москвы отсутствуют проблемы по наличию ресурсов для обслуживания государственного долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
"У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких", — заявила глава ЦБ.
Она добавила, что в вопросе возможностей проведения платежей в ведомстве исходят из позиции Минфина.
"Будем платить в рублях", — пояснила Набиуллина.
Доллары и рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 09:23
В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК

Дефолт не грозит

Выплаты в рублях не приведут к дефолту России, поскольку такая возможность учитывалась изначально, рассказала первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

"У России всегда была возможность избежать дефолта, у нас есть для этого все средства для того, чтобы рассчитываться по нашим обязательствам, по нашим купонным доходам", — объяснила Перминова.

Она добавила, что в соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств. По ее мнению, сейчас произошла именно такая ситуация.
"Нам дефолт не грозит", — заключила Перминова
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:31
Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга

Лицензия на обслуживание госдолга

Двадцать четвертого мая министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 11:09
Инвесторы призвали США разрешить России продолжать платить по госдолгу
 
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