Рейтинг@Mail.ru
Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/golod-1791897799.html
Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен
Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен - РИА Новости, 30.05.2022
Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен
Тема грядущего голода - информационная истерия, которая провоцирует необоснованный мировых рост на продовольствие, на самом деле нет никаких угроз его нехватки, РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T23:14
2022-05-30T23:14
экономика
оон
в мире
аркадий злочевский
российский зерновой союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477191_0:346:2985:2025_1920x0_80_0_0_6bc216ec3164f87cb1d7e7d04a67eabd.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тема грядущего голода - информационная истерия, которая провоцирует необоснованный мировых рост на продовольствие, на самом деле нет никаких угроз его нехватки, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский."Эта накачка и информационная истерия на тему грядущего голода на самом деле играют только на рост цен. И, с моей точки зрения, это не лучшая игра, которая довольно плохо закончится в конечном итоге", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Игра на повышение цен как раз и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности, потому что никаких угроз по физическому снабжению, наличию продовольствия, никаких опасений в отношении возможного дефицита по ресурсам просто нет и быть не может", - считает он.Глава РЗС назвал необоснованными высказывания международных экспертов о том, что запасы продовольствия в мире ограничиваются десятью неделями, и что это угрожающая ситуация. "Ничего, кроме смеха, это не вызывает. Можно просто посчитать: уже много лет ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.) рекомендует держать в запасах 17% от уровня мирового потребления... Но если 52 недели в году умножить на 17%, то запасов хватит на девять недель. Заявления же звучат как катастрофа, но о какой нехватке может идти речь?" - заметил Злочевский.Что касается пшеницы, продолжил он, то цена на нее с учетом объективных факторов должна падать, и достаточно сильно - например, есть запас прочности по остаткам старого сезона, и ожидаются неплохие урожаи."Если бы истерии сегодня не было, не нагнеталась бы обстановка в отношении продовольственного снабжения и не стояли бы рогатки на логистических путях в виде стоимости транспортировки и страхования грузов, то мировая цена на нее (пшеницу - ред.) была бы, по моим оценкам, не выше 300 с копейками долларов за тонну против сегодняшних 450 долларов. Вот это - цена истерии", - заключил глава РЗС.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
https://ria.ru/20220527/minselkhoz-1791091602.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fc9847d9bbd9fca10d157210e18194f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, оон, в мире, аркадий злочевский, российский зерновой союз
23:14 30.05.2022
 
Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен

Глава РЗС Злочевский: тема мирового голода стала истерией, необоснованно повышающей цены

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Российского зернового союза Аркадий Злочевский во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тема грядущего голода - информационная истерия, которая провоцирует необоснованный мировых рост на продовольствие, на самом деле нет никаких угроз его нехватки, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
"Эта накачка и информационная истерия на тему грядущего голода на самом деле играют только на рост цен. И, с моей точки зрения, это не лучшая игра, которая довольно плохо закончится в конечном итоге", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 08:00
Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом
"Игра на повышение цен как раз и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности, потому что никаких угроз по физическому снабжению, наличию продовольствия, никаких опасений в отношении возможного дефицита по ресурсам просто нет и быть не может", - считает он.
Глава РЗС назвал необоснованными высказывания международных экспертов о том, что запасы продовольствия в мире ограничиваются десятью неделями, и что это угрожающая ситуация. "Ничего, кроме смеха, это не вызывает. Можно просто посчитать: уже много лет ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.) рекомендует держать в запасах 17% от уровня мирового потребления... Но если 52 недели в году умножить на 17%, то запасов хватит на девять недель. Заявления же звучат как катастрофа, но о какой нехватке может идти речь?" - заметил Злочевский.
Что касается пшеницы, продолжил он, то цена на нее с учетом объективных факторов должна падать, и достаточно сильно - например, есть запас прочности по остаткам старого сезона, и ожидаются неплохие урожаи.
"Если бы истерии сегодня не было, не нагнеталась бы обстановка в отношении продовольственного снабжения и не стояли бы рогатки на логистических путях в виде стоимости транспортировки и страхования грузов, то мировая цена на нее (пшеницу - ред.) была бы, по моим оценкам, не выше 300 с копейками долларов за тонну против сегодняшних 450 долларов. Вот это - цена истерии", - заключил глава РЗС.
Сбор урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 11:59
Замглавы Минсельхоза назвал заявления о мировом голоде из-за России фейками
 
ЭкономикаООНВ миреАркадий ЗлочевскийРоссийский зерновой союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала