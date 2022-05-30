https://ria.ru/20220530/golod-1791897799.html

Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен

Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен - РИА Новости, 30.05.2022

Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен

Тема грядущего голода - информационная истерия, которая провоцирует необоснованный мировых рост на продовольствие, на самом деле нет никаких угроз его нехватки, РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:14

2022-05-30T23:14

2022-05-30T23:14

экономика

оон

в мире

аркадий злочевский

российский зерновой союз

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тема грядущего голода - информационная истерия, которая провоцирует необоснованный мировых рост на продовольствие, на самом деле нет никаких угроз его нехватки, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский."Эта накачка и информационная истерия на тему грядущего голода на самом деле играют только на рост цен. И, с моей точки зрения, это не лучшая игра, которая довольно плохо закончится в конечном итоге", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Игра на повышение цен как раз и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности, потому что никаких угроз по физическому снабжению, наличию продовольствия, никаких опасений в отношении возможного дефицита по ресурсам просто нет и быть не может", - считает он.Глава РЗС назвал необоснованными высказывания международных экспертов о том, что запасы продовольствия в мире ограничиваются десятью неделями, и что это угрожающая ситуация. "Ничего, кроме смеха, это не вызывает. Можно просто посчитать: уже много лет ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.) рекомендует держать в запасах 17% от уровня мирового потребления... Но если 52 недели в году умножить на 17%, то запасов хватит на девять недель. Заявления же звучат как катастрофа, но о какой нехватке может идти речь?" - заметил Злочевский.Что касается пшеницы, продолжил он, то цена на нее с учетом объективных факторов должна падать, и достаточно сильно - например, есть запас прочности по остаткам старого сезона, и ожидаются неплохие урожаи."Если бы истерии сегодня не было, не нагнеталась бы обстановка в отношении продовольственного снабжения и не стояли бы рогатки на логистических путях в виде стоимости транспортировки и страхования грузов, то мировая цена на нее (пшеницу - ред.) была бы, по моим оценкам, не выше 300 с копейками долларов за тонну против сегодняшних 450 долларов. Вот это - цена истерии", - заключил глава РЗС.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

https://ria.ru/20220527/minselkhoz-1791091602.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, оон, в мире, аркадий злочевский, российский зерновой союз