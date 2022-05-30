https://ria.ru/20220530/genotsid-1791745747.html
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск - РИА Новости, 30.05.2022
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров украинских войск по делу о геноциде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:11
2022-05-30T14:11
2022-05-30T14:38
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров украинских войск по делу о геноциде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с момента ареста на территории РФ или экстрадиции в отношении командиров подразделений ВСУ в отношении Махова и Полякова", - рассказал собеседник агентства.Помимо статьи 357 УК РФ "Геноцид", санкция которой подразумевает вплоть до пожизненного лишения свободы, им также вменяется жестокое обращение с военнопленными или применение в ходе конфликта запрещенных средств.Как следует из базы данных столичных судов, в Москве статья 357 УК РФ ни разу не применялась. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2021 год, осужденных по статье “геноцид” в стране нет.
https://ria.ru/20220524/sud-1790396075.html
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РИА Новости
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
14:11 30.05.2022 (обновлено: 14:38 30.05.2022)
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск
В Москве по делу о геноциде заочно арестовали двух командиров украинских войск