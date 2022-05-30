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В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/genotsid-1791745747.html
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск - РИА Новости, 30.05.2022
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров украинских войск по делу о геноциде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:11
2022-05-30T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров украинских войск по делу о геноциде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с момента ареста на территории РФ или экстрадиции в отношении командиров подразделений ВСУ в отношении Махова и Полякова", - рассказал собеседник агентства.Помимо статьи 357 УК РФ "Геноцид", санкция которой подразумевает вплоть до пожизненного лишения свободы, им также вменяется жестокое обращение с военнопленными или применение в ходе конфликта запрещенных средств.Как следует из базы данных столичных судов, в Москве статья 357 УК РФ ни разу не применялась. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2021 год, осужденных по статье “геноцид” в стране нет.
https://ria.ru/20220524/sud-1790396075.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
14:11 30.05.2022 (обновлено: 14:38 30.05.2022)
 
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск

В Москве по делу о геноциде заочно арестовали двух командиров украинских войск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров украинских войск по делу о геноциде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с момента ареста на территории РФ или экстрадиции в отношении командиров подразделений ВСУ в отношении Махова и Полякова", - рассказал собеседник агентства.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:16
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады
Помимо статьи 357 УК РФ "Геноцид", санкция которой подразумевает вплоть до пожизненного лишения свободы, им также вменяется жестокое обращение с военнопленными или применение в ходе конфликта запрещенных средств.
Как следует из базы данных столичных судов, в Москве статья 357 УК РФ ни разу не применялась. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2021 год, осужденных по статье “геноцид” в стране нет.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:02Специальная военная операция на Украине
Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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