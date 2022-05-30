https://ria.ru/20220530/gaz-1791869617.html

"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая

"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая - РИА Новости, 30.05.2022

"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая

"Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая, сообщила российская компания. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T19:50

2022-05-30T19:50

2022-05-30T21:15

экономика

газпром экспорт

газпром

газпромбанк

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая, сообщила российская компания.Нидерландская GasTerra уведомила, что не намерена платить за газ в рублях "в соответствии с Указом президента России № 172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", говорится в сообщении российского поставщика. Поскольку платеж за поставки газа в апреле не поступил в предусмотренный контрактом срок (к концу рабочего дня 30 мая), "Газпром экспорт" с 31 мая приостанавливает поставки до момента осуществления оплаты.В правительстве Нидерландов заявили, что с пониманием относится к решению энергокомпании GasTerra не платить за российский газ в рублях. По мнению министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена, это не отразится на газоснабжении домохозяйств в стране.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.

https://ria.ru/20220530/gaz-1791862166.html

https://ria.ru/20220530/gaz-1791823279.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, газпром экспорт, газпром, газпромбанк, россия, владимир путин