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"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая - РИА Новости, 30.05.2022
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"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая
"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая - РИА Новости, 30.05.2022
"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая
"Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая, сообщила российская компания. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:50
2022-05-30T21:15
экономика
газпром экспорт
газпром
газпромбанк
россия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая, сообщила российская компания.Нидерландская GasTerra уведомила, что не намерена платить за газ в рублях "в соответствии с Указом президента России № 172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", говорится в сообщении российского поставщика. Поскольку платеж за поставки газа в апреле не поступил в предусмотренный контрактом срок (к концу рабочего дня 30 мая), "Газпром экспорт" с 31 мая приостанавливает поставки до момента осуществления оплаты.В правительстве Нидерландов заявили, что с пониманием относится к решению энергокомпании GasTerra не платить за российский газ в рублях. По мнению министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена, это не отразится на газоснабжении домохозяйств в стране.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.
https://ria.ru/20220530/gaz-1791862166.html
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экономика, газпром экспорт, газпром, газпромбанк, россия, владимир путин
19:50 30.05.2022 (обновлено: 21:15 30.05.2022)
 
"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая

"Газпром экспорт" 31 мая остановит поставки газа нидерландской GasTerra

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая, сообщила российская компания.
Нидерландская GasTerra уведомила, что не намерена платить за газ в рублях "в соответствии с Указом президента России № 172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", говорится в сообщении российского поставщика. Поскольку платеж за поставки газа в апреле не поступил в предусмотренный контрактом срок (к концу рабочего дня 30 мая), "Газпром экспорт" с 31 мая приостанавливает поставки до момента осуществления оплаты.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 19:11
Правительство Нидерландов: решение GasTerra не повлияет на газоснабжение
В правительстве Нидерландов заявили, что с пониманием относится к решению энергокомпании GasTerra не платить за российский газ в рублях. По мнению министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена, это не отразится на газоснабжении домохозяйств в стране.
Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.
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