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Правительство Нидерландов: решение GasTerra не повлияет на газоснабжение
Правительство Нидерландов: решение GasTerra не повлияет на газоснабжение - РИА Новости, 30.05.2022
Правительство Нидерландов: решение GasTerra не повлияет на газоснабжение
Кабмин Нидерландов с пониманием относится к решению энергетической компании GasTerra не платить за российский газ в рублях, оно не будет иметь последствий для... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:11
2022-05-30T19:11
2022-05-30T19:18
экономика
нидерланды
газпром
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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Кабмин Нидерландов с пониманием относится к решению энергетической компании GasTerra не платить за российский газ в рублях, оно не будет иметь последствий для снабжения газом домохозяйств в стране, заявил министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен.Нидерландская энергетическая компания GasTerra в понедельник заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая - в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.По его словам, нидерландская энергетическая компания закупила дополнительный газ перед тем, как принять это решение."Поэтому ожидается, что никаких последствий для физических поставок газа голландскому бизнесу также не будет. Кабинет министров продолжит внимательно следить за ситуацией в предстоящий период", - добавил министр.
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экономика, нидерланды, газпром
19:11 30.05.2022 (обновлено: 19:18 30.05.2022)
Правительство Нидерландов: решение GasTerra не повлияет на газоснабжение
Правительство Нидерландов: решение GasTerra по российскому газу не повлияет на снабжение
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Кабмин Нидерландов с пониманием относится к решению энергетической компании GasTerra не платить за российский газ в рублях, оно не будет иметь последствий для снабжения газом домохозяйств в стране, заявил министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен.
Нидерландская энергетическая компания GasTerra в понедельник заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром
" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая - в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.
"Кабмин понимает решение GasTerra не соглашаться с установленными "Газпромом" в одностороннем порядке платежными требованиями. Это решение не имеет последствий для физического снабжения газом домохозяйств в Нидерландах", - говорится в заявлении Йеттена, опубликованного в Twitter министерства экономики и климата Нидерландов
.
По его словам, нидерландская энергетическая компания закупила дополнительный газ перед тем, как принять это решение.
"Поэтому ожидается, что никаких последствий для физических поставок газа голландскому бизнесу также не будет. Кабинет министров продолжит внимательно следить за ситуацией в предстоящий период", - добавил министр.