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Дания отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.05.2022
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Дания отказалась платить за российский газ в рублях
Дания отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.05.2022
Дания отказалась платить за российский газ в рублях
Датская энергетическая компания Orsted заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:42
2022-05-30T17:26
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россия
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ЦЮРИХ, 30 мая — РИА Новости. Датская энергетическая компания Orsted заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях.В связи с этим там не исключили прекращение поставок газа, что, по мнению Orsted, станет нарушением контракта. В корпорации также убеждены, что Россия не сможет напрямую перекрыть поставки голубого топлива в Данию, так как соединяющий их трубопровод проходит через территории других стран. "Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно", — заключили в Orsted.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.
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экономика, дания, россия, газпром экспорт, газпромбанк, московская биржа
15:42 30.05.2022 (обновлено: 17:26 30.05.2022)
 
Дания отказалась платить за российский газ в рублях

Датская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях и ждет прекращения поставок

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 30 мая — РИА Новости. Датская энергетическая компания Orsted заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях.

"Газпром экспорт" продолжает требовать оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали, что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро", — сообщили в компании.

В связи с этим там не исключили прекращение поставок газа, что, по мнению Orsted, станет нарушением контракта. В корпорации также убеждены, что Россия не сможет напрямую перекрыть поставки голубого топлива в Данию, так как соединяющий их трубопровод проходит через территории других стран.
"Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно", — заключили в Orsted.
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Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.
Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.
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