https://ria.ru/20220530/gaz-1791779446.html

Дания отказалась платить за российский газ в рублях

Дания отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.05.2022

Дания отказалась платить за российский газ в рублях

Датская энергетическая компания Orsted заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:42

2022-05-30T15:42

2022-05-30T17:26

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ЦЮРИХ, 30 мая — РИА Новости. Датская энергетическая компания Orsted заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях.В связи с этим там не исключили прекращение поставок газа, что, по мнению Orsted, станет нарушением контракта. В корпорации также убеждены, что Россия не сможет напрямую перекрыть поставки голубого топлива в Данию, так как соединяющий их трубопровод проходит через территории других стран. "Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно", — заключили в Orsted.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.

https://ria.ru/20220527/frantsiya-1791237654.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, дания, россия, газпром экспорт, газпромбанк, московская биржа