15:42 30.05.2022 (обновлено: 17:26 30.05.2022)
Дания отказалась платить за российский газ в рублях
Датская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях и ждет прекращения поставок
Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
ЦЮРИХ, 30 мая — РИА Новости. Датская энергетическая компания Orsted заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях.
"Газпром экспорт" продолжает требовать оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали, что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро", — сообщили в компании.
В связи с этим там не исключили прекращение поставок газа, что, по мнению Orsted, станет нарушением контракта. В корпорации также убеждены, что Россия не сможет напрямую перекрыть поставки голубого топлива в Данию, так как соединяющий их трубопровод проходит через территории других стран.
"Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно", — заключили в Orsted.
Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.