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Эксперт рассказал, сколько лет нужно Европе для отказа от российского газа - РИА Новости, 30.05.2022
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Эксперт рассказал, сколько лет нужно Европе для отказа от российского газа
Эксперт рассказал, сколько лет нужно Европе для отказа от российского газа - РИА Новости, 30.05.2022
Эксперт рассказал, сколько лет нужно Европе для отказа от российского газа
Европа гарантировано сможет отказаться от российского газа к 2040 году, а если очень постарается — уже к 2025 году, такое мнение РИА Новости высказал... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T07:28
2022-05-30T07:31
сергей колобанов
экономика
жозеп боррель
европа
россия
украина
международное энергетическое агентство
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европа гарантировано сможет отказаться от российского газа к 2040 году, а если очень постарается — уже к 2025 году, такое мнение РИА Новости высказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Однако есть надежда, что прагматизм возобладает и цена такой диверсификации все-таки остановит "горячие головы", добавил Колобанов.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, входящие в эту организацию, смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.
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сергей колобанов, экономика, жозеп боррель, европа, россия, украина, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, в мире, природный газ
07:28 30.05.2022 (обновлено: 07:31 30.05.2022)
 
Эксперт рассказал, сколько лет нужно Европе для отказа от российского газа

Эксперт Колобанов: Европа гарантировано сможет отказаться от российского газа к 2040 году

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европа гарантировано сможет отказаться от российского газа к 2040 году, а если очень постарается — уже к 2025 году, такое мнение РИА Новости высказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

"Гарантировано — к 2040 году. Если будет стараться (запреты, экономия) — достаточно легко к 2035 году. За счет очень больших инвестиций (ВИЭ, водород, СПГ-инфраструктура и трубы…) и отказа от части "зеленых" планов (в части сокращения использования атомной энергии и угля) — к 2030 году. А если направить дополнительные средства на "перекупку" действующих долгосрочных СПГ-контрактов, плавучих регазификационных терминалов, то и к 2025 году", — пояснил аналитик.

Однако есть надежда, что прагматизм возобладает и цена такой диверсификации все-таки остановит "горячие головы", добавил Колобанов.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.
По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, входящие в эту организацию, смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.
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Сергей КолобановЭкономикаЖозеп БоррельЕвропаРоссияУкраинаМеждународное энергетическое агентствоСанкции в отношении РоссииВ миреПриродный газ
 
 
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