https://ria.ru/20220530/gaz-1791637996.html

Эксперт рассказал, сколько лет нужно Европе для отказа от российского газа

Эксперт рассказал, сколько лет нужно Европе для отказа от российского газа - РИА Новости, 30.05.2022

Эксперт рассказал, сколько лет нужно Европе для отказа от российского газа

Европа гарантировано сможет отказаться от российского газа к 2040 году, а если очень постарается — уже к 2025 году, такое мнение РИА Новости высказал... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T07:28

2022-05-30T07:28

2022-05-30T07:31

сергей колобанов

экономика

жозеп боррель

европа

россия

украина

международное энергетическое агентство

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европа гарантировано сможет отказаться от российского газа к 2040 году, а если очень постарается — уже к 2025 году, такое мнение РИА Новости высказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Однако есть надежда, что прагматизм возобладает и цена такой диверсификации все-таки остановит "горячие головы", добавил Колобанов.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, входящие в эту организацию, смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.

https://ria.ru/20220529/gaz-1791500365.html

европа

россия

украина

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сергей колобанов, экономика, жозеп боррель, европа, россия, украина, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, в мире, природный газ