https://ria.ru/20220530/fond-1791772742.html

В России создали первый отечественный экофонд по модели WWF

В России создали первый отечественный экофонд по модели WWF - РИА Новости, 30.05.2022

В России создали первый отечественный экофонд по модели WWF

Первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" начнет работу с 3 июня, сообщила в понедельник пресс-служба фонда. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:25

2022-05-30T15:25

2022-05-30T15:25

общество

дмитрий кобылкин

светлана радионова

люберцы

россия

всемирный фонд дикой природы

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" начнет работу с 3 июня, сообщила в понедельник пресс-служба фонда."Создан первый экологический Фонд, который станет единым центром для всех существующих в России проектов в области экологии. Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что организация будет работать за счет благотворительных пожертвований от физических лиц, компаний или государства. "Компас" также будет проводить конкурс грантов на экологические проекты. По схожей схеме работает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.Полный состав попечительского совета фонда будет сформирован в ближайшее время. На данный момент известно, что в него планируют войти председатель комитета Государственной Думы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Уверена, что "Компас" объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности. Экология — дело каждого. Любой вклад в сохранение природы имеет большую ценность", - приводятся в сообщении слова Радионовой.В пресс-службе фонда уточнили, что основными направлениями деятельности организации станут построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.Официальный старт деятельности фонда будет дан в преддверии Дня эколога на музыкальном экофестивале "Куча", который состоится 3 июня в городе Люберцы.Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) - крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию. Средства на осуществление своих программ WWF получает в виде благотворительных пожертвований от частных лиц, правительств, международных агентств и компаний.

https://ria.ru/20220207/sochi-1771415865.html

https://ria.ru/20220322/baltika-1779410195.html

https://ria.ru/20211230/uscherb-1766202632.html

люберцы

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, дмитрий кобылкин, светлана радионова, люберцы, россия, всемирный фонд дикой природы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)