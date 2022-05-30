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Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022
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Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации
Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022
Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации
Суд оштрафовал на 1 миллион рублей жителя Забайкалья по уголовному делу о распространении фейков про российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:10
2022-05-30T12:10
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧИТА, 30 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 1 миллион рублей жителя Забайкалья по уголовному делу о распространении фейков про российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России."30 мая Оловяннинский районный суд Забайкалья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Силовики выяснили, что "мужчина, являясь администратором публичной группы "Я живу в руинах" в мессенджере, "неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов министерства обороны РФ, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины".
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:10 30.05.2022
 
Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации

Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за распространение фейков о спецоперации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мелитополе
Российские военнослужащие в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
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Российские военнослужащие в Мелитополе. Архивное фото
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ЧИТА, 30 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 1 миллион рублей жителя Забайкалья по уголовному делу о распространении фейков про российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
"30 мая Оловяннинский районный суд Забайкалья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Силовики выяснили, что "мужчина, являясь администратором публичной группы "Я живу в руинах" в мессенджере, "неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов министерства обороны РФ, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины".
Здание Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 21:35
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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