https://ria.ru/20220530/feyki-1791697341.html

Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации

Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022

Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации

Суд оштрафовал на 1 миллион рублей жителя Забайкалья по уголовному делу о распространении фейков про российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:10

2022-05-30T12:10

2022-05-30T12:10

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧИТА, 30 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 1 миллион рублей жителя Забайкалья по уголовному делу о распространении фейков про российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России."30 мая Оловяннинский районный суд Забайкалья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Силовики выяснили, что "мужчина, являясь администратором публичной группы "Я живу в руинах" в мессенджере, "неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов министерства обороны РФ, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины".

https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)