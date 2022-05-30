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Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации
Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022
Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации
Суд оштрафовал на 1 миллион рублей жителя Забайкалья по уголовному делу о распространении фейков про российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:10
2022-05-30T12:10
2022-05-30T12:10
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧИТА, 30 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 1 миллион рублей жителя Забайкалья по уголовному делу о распространении фейков про российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России."30 мая Оловяннинский районный суд Забайкалья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Силовики выяснили, что "мужчина, являясь администратором публичной группы "Я живу в руинах" в мессенджере, "неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов министерства обороны РФ, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины".
https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за фейки о спецоперации
Жителя Забайкалья оштрафовали на миллион рублей за распространение фейков о спецоперации