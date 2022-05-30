https://ria.ru/20220530/farber-1791681513.html

В Удмуртии арестовали бывшего директора ДК Фарбера по обвинению в поджоге

В Удмуртии арестовали бывшего директора ДК Фарбера по обвинению в поджоге - РИА Новости, 30.05.2022

В Удмуртии арестовали бывшего директора ДК Фарбера по обвинению в поджоге

Суд в Удмуртии арестовал жителя Красногорска Илью Фарбера по обвинению в поджоге призывного пункта и военкомата, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:30

2022-05-30T11:30

2022-05-30T11:37

происшествия

илья фарбер

удмуртская республика (удмуртия)

московская область (подмосковье)

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УФА, 30 мая – РИА Новости. Суд в Удмуртии арестовал жителя Красногорска Илью Фарбера по обвинению в поджоге призывного пункта и военкомата, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона."Игринский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца ранее судимому 48-летнему жителю города Красногорска Московской области, проживавшему без регистрации на территории Игринского района со своей семьей, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога)", - говорится в сообщении. По данным суда, мужчина с 1 по 21 мая 2022 года на территории поселка Игра изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и затем поджег принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов имущество. В суде РИА Новости сообщили, что арестован Илья Фарбер. "Да, речь идет о Фарбере. Сейчас он официально нигде не трудоустроен", - пояснил собеседник агентства.Ранее Осташковский городской суд Тверской области приговорил Фарбера к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, признав его виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, Фарбер летом 2011 года получил 300 тысяч рублей от директора коммерческой организации за то, что позволил подрядчику продолжить ремонтные работы в помещении ДК, а через месяц - еще порядка 132 тысяч рублей за подписание акта выполненных работ. На деле же работы были проведены не в полном объеме и, как считают следователи, подписав указанный акт, он причинил бюджету учреждения ущерб в размере 941 тысячи рублей. В конце 2013 года Фарбер вышел на свободу по УДО.

https://ria.ru/20220425/podzhogi-1785367297.html

удмуртская республика (удмуртия)

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, илья фарбер, удмуртская республика (удмуртия), московская область (подмосковье)