11:30 30.05.2022 (обновлено: 11:37 30.05.2022)
В Удмуртии арестовали бывшего директора ДК Фарбера по обвинению в поджоге
Суд в Удмуртии арестовал бывшего директора ДК Илью Фарбера по обвинению в поджоге
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший директор сельского ДК в Тверской области Илья Фарбер
Бывший директор сельского ДК в Тверской области Илья Фарбер. Архивное фото
УФА, 30 мая – РИА Новости. Суд в Удмуртии арестовал жителя Красногорска Илью Фарбера по обвинению в поджоге призывного пункта и военкомата, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Игринский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца ранее судимому 48-летнему жителю города Красногорска Московской области, проживавшему без регистрации на территории Игринского района со своей семьей, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога)", - говорится в сообщении. По данным суда, мужчина с 1 по 21 мая 2022 года на территории поселка Игра изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и затем поджег принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов имущество.
В суде РИА Новости сообщили, что арестован Илья Фарбер. "Да, речь идет о Фарбере. Сейчас он официально нигде не трудоустроен", - пояснил собеседник агентства.
Ранее Осташковский городской суд Тверской области приговорил Фарбера к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, признав его виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, Фарбер летом 2011 года получил 300 тысяч рублей от директора коммерческой организации за то, что позволил подрядчику продолжить ремонтные работы в помещении ДК, а через месяц - еще порядка 132 тысяч рублей за подписание акта выполненных работ. На деле же работы были проведены не в полном объеме и, как считают следователи, подписав указанный акт, он причинил бюджету учреждения ущерб в размере 941 тысячи рублей. В конце 2013 года Фарбер вышел на свободу по УДО.