Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" против России - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/evrosoyuz-1791804061.html
Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" против России
Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" против России - РИА Новости, 30.05.2022
Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" против России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС "действовать сообща" в отношении России, добавив, что, стремясь к консенсусу, нужно обращать внимание на "особую ситуацию" в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:37
2022-05-30T16:37
в мире
евросоюз
германия
олаф шольц
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f186e5331fb2af7d7c6ab7a55d272877.jpg
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС "действовать сообща" в отношении России, добавив, что, стремясь к консенсусу, нужно обращать внимание на "особую ситуацию" в отдельных странах."Хорошо, что мы снова собрались в Брюсселе, чтобы сделать то, что мы уже показали в последние недели и месяцы, а именно действовать сообща и совместно обсуждать нашу политику, которую мы развиваем против российской агрессии, российского нападения на Украину. Это хороший знак - что Европа до сих пор смогла выступать едино, и я уверен, что так оно будет и в будущем", - сказал Шольц.Отвечая на вопрос о введении нефтяного эмбарго против России, канцлер заявил, что считает обсуждение в ЕС на эту тему "хорошим и конструктивным", "есть переговоры, которые ведутся с желанием достичь понимания"."Если принимается решение действовать сообща, нужно принимать во внимание особую ситуацию в отдельных странах. Мы делали это раньше, будем делать это в будущем", - сказал Шольц, добавив, что "все, что я слышу, говорит о том, что консенсус может быть достигнут, рано или поздно он будет иметь место".В понедельник и вторник главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться в том числе ограничения в отношении России. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220526/rychag-1790833406.html
https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790444845.html
https://ria.ru/20220528/gaz-1791359314.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa16b2dde80b41719a062d7197e2b11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, германия, олаф шольц, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
16:37 30.05.2022
 
Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" против России

Канцлер Германии Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" в отношении России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС "действовать сообща" в отношении России, добавив, что, стремясь к консенсусу, нужно обращать внимание на "особую ситуацию" в отдельных странах.
"Хорошо, что мы снова собрались в Брюсселе, чтобы сделать то, что мы уже показали в последние недели и месяцы, а именно действовать сообща и совместно обсуждать нашу политику, которую мы развиваем против российской агрессии, российского нападения на Украину. Это хороший знак - что Европа до сих пор смогла выступать едино, и я уверен, что так оно будет и в будущем", - сказал Шольц.
Станция нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 13:24
Украина пригрозила Венгрии, что с нефтепроводом "Дружба" что-то случится
Отвечая на вопрос о введении нефтяного эмбарго против России, канцлер заявил, что считает обсуждение в ЕС на эту тему "хорошим и конструктивным", "есть переговоры, которые ведутся с желанием достичь понимания".
"Если принимается решение действовать сообща, нужно принимать во внимание особую ситуацию в отдельных странах. Мы делали это раньше, будем делать это в будущем", - сказал Шольц, добавив, что "все, что я слышу, говорит о том, что консенсус может быть достигнут, рано или поздно он будет иметь место".
В понедельник и вторник главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться в том числе ограничения в отношении России. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:55
Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 07:05Специальная военная операция на Украине
В ФРГ предупредили о "разрушительных" последствиях санкций против Москвы
 
В миреЕвросоюзГерманияОлаф ШольцРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала