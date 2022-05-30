https://ria.ru/20220530/evrosoyuz-1791804061.html

Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" против России

Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" против России - РИА Новости, 30.05.2022

Шольц призвал Евросоюз "действовать сообща" против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС "действовать сообща" в отношении России, добавив, что, стремясь к консенсусу, нужно обращать внимание на "особую ситуацию" в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:37

2022-05-30T16:37

2022-05-30T16:37

в мире

евросоюз

германия

олаф шольц

россия

цены на нефть

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС "действовать сообща" в отношении России, добавив, что, стремясь к консенсусу, нужно обращать внимание на "особую ситуацию" в отдельных странах."Хорошо, что мы снова собрались в Брюсселе, чтобы сделать то, что мы уже показали в последние недели и месяцы, а именно действовать сообща и совместно обсуждать нашу политику, которую мы развиваем против российской агрессии, российского нападения на Украину. Это хороший знак - что Европа до сих пор смогла выступать едино, и я уверен, что так оно будет и в будущем", - сказал Шольц.Отвечая на вопрос о введении нефтяного эмбарго против России, канцлер заявил, что считает обсуждение в ЕС на эту тему "хорошим и конструктивным", "есть переговоры, которые ведутся с желанием достичь понимания"."Если принимается решение действовать сообща, нужно принимать во внимание особую ситуацию в отдельных странах. Мы делали это раньше, будем делать это в будущем", - сказал Шольц, добавив, что "все, что я слышу, говорит о том, что консенсус может быть достигнут, рано или поздно он будет иметь место".В понедельник и вторник главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться в том числе ограничения в отношении России. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220526/rychag-1790833406.html

https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790444845.html

https://ria.ru/20220528/gaz-1791359314.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, германия, олаф шольц, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр