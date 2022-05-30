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Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220530/evropa-1791751062.html
Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом
Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом - РИА Новости, 30.05.2022
Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом
Эксперты рассказали, почему россияне не готовы ехать в Европу в грядущем летнем сезоне, пишет АТОР. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:02
2022-05-30T16:02
туризм
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, почему россияне не готовы ехать в Европу в грядущем летнем сезоне, пишет АТОР.По данным исследования Европейской комиссии по путешествиям (ETC), желание россиян провести отпуск в Европе достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Основные причины — события вокруг Украины, антироссийские санкции и враждебное отношение к гражданам РФ.Кроме того, на решение респондентов повлиял сильный рост цен, из-за которого они просто не могут позволить себе такую поездку, невозможность использования за рубежом дебетовых и кредитных карт, выпущенных в России, отсутствие прямых рейсов в нужные страны, опасения по поводу COVID-19.Более половины опрошенных россиян (60 процентов) вообще не планируют выезжать за пределы СНГ, следует из результатов исследования. И только каждый пятый заявил, что "готов рассмотреть" возможность провести отпуск в странах ЕС (в прошлом году, несмотря на пандемию, этот показатель был почти вдвое больше).Среди самых популярных европейских направлений респонденты назвали Турцию, Италию, Кипр, Германию, Грецию, Испанию, Австрию, Болгарию, Финляндию и Францию. Россиян интересует, в первую очередь, пляжный отдых, а также экскурсии по городам, горам, национальным паркам и селам.
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16:02 30.05.2022
 
Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом

Эксперты рассказали, почему россияне не готовы ехать в Европу этим летом

© Pixabay / Maatkare Венеция
Венеция - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Pixabay / Maatkare
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, почему россияне не готовы ехать в Европу в грядущем летнем сезоне, пишет АТОР.
По данным исследования Европейской комиссии по путешествиям (ETC), желание россиян провести отпуск в Европе достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Основные причины — события вокруг Украины, антироссийские санкции и враждебное отношение к гражданам РФ.
Кроме того, на решение респондентов повлиял сильный рост цен, из-за которого они просто не могут позволить себе такую поездку, невозможность использования за рубежом дебетовых и кредитных карт, выпущенных в России, отсутствие прямых рейсов в нужные страны, опасения по поводу COVID-19.
Более половины опрошенных россиян (60 процентов) вообще не планируют выезжать за пределы СНГ, следует из результатов исследования. И только каждый пятый заявил, что "готов рассмотреть" возможность провести отпуск в странах ЕС (в прошлом году, несмотря на пандемию, этот показатель был почти вдвое больше).
Среди самых популярных европейских направлений респонденты назвали Турцию, Италию, Кипр, Германию, Грецию, Испанию, Австрию, Болгарию, Финляндию и Францию. Россиян интересует, в первую очередь, пляжный отдых, а также экскурсии по городам, горам, национальным паркам и селам.
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