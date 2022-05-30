https://ria.ru/20220530/evropa-1791751062.html

Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом

Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом - РИА Новости, 30.05.2022

Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом

Эксперты рассказали, почему россияне не готовы ехать в Европу в грядущем летнем сезоне, пишет АТОР. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:02

2022-05-30T16:02

2022-05-30T16:02

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, почему россияне не готовы ехать в Европу в грядущем летнем сезоне, пишет АТОР.По данным исследования Европейской комиссии по путешествиям (ETC), желание россиян провести отпуск в Европе достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Основные причины — события вокруг Украины, антироссийские санкции и враждебное отношение к гражданам РФ.Кроме того, на решение респондентов повлиял сильный рост цен, из-за которого они просто не могут позволить себе такую поездку, невозможность использования за рубежом дебетовых и кредитных карт, выпущенных в России, отсутствие прямых рейсов в нужные страны, опасения по поводу COVID-19.Более половины опрошенных россиян (60 процентов) вообще не планируют выезжать за пределы СНГ, следует из результатов исследования. И только каждый пятый заявил, что "готов рассмотреть" возможность провести отпуск в странах ЕС (в прошлом году, несмотря на пандемию, этот показатель был почти вдвое больше).Среди самых популярных европейских направлений респонденты назвали Турцию, Италию, Кипр, Германию, Грецию, Испанию, Австрию, Болгарию, Финляндию и Францию. Россиян интересует, в первую очередь, пляжный отдых, а также экскурсии по городам, горам, национальным паркам и селам.

https://ria.ru/20220530/tury-1791058990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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