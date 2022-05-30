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Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей - РИА Новости, 30.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220530/evro-1791723408.html
Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей
Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей - РИА Новости, 30.05.2022
Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей
Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:13
2022-05-30T13:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
доллар
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.18 мск падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро - на 6,14 рубля, до 63,55 рубля, следует из данных Московской биржи.
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евро, доллар, экономика, московская биржа, россия
13:13 30.05.2022 (обновлено: 13:22 30.05.2022)
 
Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей

Курс евро на Московской бирже упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.18 мск падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро - на 6,14 рубля, до 63,55 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроДолларЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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