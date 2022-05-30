https://ria.ru/20220530/evro-1791723408.html

Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей

Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей - РИА Новости, 30.05.2022

Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей

Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:13

2022-05-30T13:13

2022-05-30T13:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

доллар

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_171904923287bfc41c75f95b2ecd5dc3.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.18 мск падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро - на 6,14 рубля, до 63,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, доллар, экономика, московская биржа, россия