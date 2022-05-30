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Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей
Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей - РИА Новости, 30.05.2022
Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей
Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:13
2022-05-30T13:13
2022-05-30T13:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
доллар
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.18 мск падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро - на 6,14 рубля, до 63,55 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евро, доллар, экономика, московская биржа, россия
13:13 30.05.2022 (обновлено: 13:22 30.05.2022)
Курс евро упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей
Курс евро на Московской бирже упал ниже 64 рублей, доллара — ниже 62 рублей