https://ria.ru/20220530/erevan-1791756618.html

Акция протеста в Ереване завершилась

Акция протеста в Ереване завершилась - РИА Новости, 30.05.2022

Акция протеста в Ереване завершилась

Шествие армянской оппозиции в Ереване, в ходе которого произошли столкновения с полицией, завершилось на площади Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:45

2022-05-30T14:45

2022-05-30T14:45

в мире

никол пашинян

франция

армения

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Шествие армянской оппозиции в Ереване, в ходе которого произошли столкновения с полицией, завершилось на площади Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась в 11 часов по местному времени (10 мск), участники шествия двинулись в сторону здания кабмина. Подойдя к правительственному зданию, протестующие попытались прорвать оцепление силовиков перед ними, им это не удалось, они были оттеснены от здания силами спецназа. После этого они остались стоять у здания, проведя там около трех часов, периодически скандируя лозунги в поддержку Нагорного Карабаха и за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Спустя два часа протестующие очистили площадь перед зданием правительства и продолжили шествие, которое, однако, длилось недолго - в какой-то момент протестующие снова бегом добрались до здания кабмина, где произошли ещё более жёсткие стычки с силовиками и задержания активистов. Бойцы спецназа, по подсчётам корреспондента агентства, задержали не менее 30 участников акции, применяя к ним физическую силу, спецсредства спецназовцы не использовали. В ходе стычек несколько участников шествия получили травмы, после того как активная фаза противостояния закончилась, пострадавшим оказали помощь остальные протестующие.После столкновений с силовиками лидеры протеста заявили об окончании сегодняшней акции и направились к площади Франции в палаточный лагерь, где шествие и завершилось.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220530/erevan-1791726409.html

https://ria.ru/20220530/protest-1791723194.html

франция

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, франция, армения, нагорный карабах