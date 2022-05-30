Акция протеста в Ереване завершилась
Акция протеста в Ереване, в ходе которой произошли стычки с полицией, завершилась
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСтолкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Шествие армянской оппозиции в Ереване, в ходе которого произошли столкновения с полицией, завершилось на площади Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция началась в 11 часов по местному времени (10 мск), участники шествия двинулись в сторону здания кабмина. Подойдя к правительственному зданию, протестующие попытались прорвать оцепление силовиков перед ними, им это не удалось, они были оттеснены от здания силами спецназа. После этого они остались стоять у здания, проведя там около трех часов, периодически скандируя лозунги в поддержку Нагорного Карабаха и за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Спустя два часа протестующие очистили площадь перед зданием правительства и продолжили шествие, которое, однако, длилось недолго - в какой-то момент протестующие снова бегом добрались до здания кабмина, где произошли ещё более жёсткие стычки с силовиками и задержания активистов. Бойцы спецназа, по подсчётам корреспондента агентства, задержали не менее 30 участников акции, применяя к ним физическую силу, спецсредства спецназовцы не использовали. В ходе стычек несколько участников шествия получили травмы, после того как активная фаза противостояния закончилась, пострадавшим оказали помощь остальные протестующие.
После столкновений с силовиками лидеры протеста заявили об окончании сегодняшней акции и направились к площади Франции в палаточный лагерь, где шествие и завершилось.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.