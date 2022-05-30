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Акция протеста в Ереване завершилась - РИА Новости, 30.05.2022
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Акция протеста в Ереване завершилась
Акция протеста в Ереване завершилась - РИА Новости, 30.05.2022
Акция протеста в Ереване завершилась
Шествие армянской оппозиции в Ереване, в ходе которого произошли столкновения с полицией, завершилось на площади Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:45
2022-05-30T14:45
в мире
никол пашинян
франция
армения
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Шествие армянской оппозиции в Ереване, в ходе которого произошли столкновения с полицией, завершилось на площади Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась в 11 часов по местному времени (10 мск), участники шествия двинулись в сторону здания кабмина. Подойдя к правительственному зданию, протестующие попытались прорвать оцепление силовиков перед ними, им это не удалось, они были оттеснены от здания силами спецназа. После этого они остались стоять у здания, проведя там около трех часов, периодически скандируя лозунги в поддержку Нагорного Карабаха и за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Спустя два часа протестующие очистили площадь перед зданием правительства и продолжили шествие, которое, однако, длилось недолго - в какой-то момент протестующие снова бегом добрались до здания кабмина, где произошли ещё более жёсткие стычки с силовиками и задержания активистов. Бойцы спецназа, по подсчётам корреспондента агентства, задержали не менее 30 участников акции, применяя к ним физическую силу, спецсредства спецназовцы не использовали. В ходе стычек несколько участников шествия получили травмы, после того как активная фаза противостояния закончилась, пострадавшим оказали помощь остальные протестующие.После столкновений с силовиками лидеры протеста заявили об окончании сегодняшней акции и направились к площади Франции в палаточный лагерь, где шествие и завершилось.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220530/erevan-1791726409.html
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франция
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в мире, никол пашинян, франция, армения, нагорный карабах
14:45 30.05.2022
 
Акция протеста в Ереване завершилась

Акция протеста в Ереване, в ходе которой произошли стычки с полицией, завершилась

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСтолкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване
Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Шествие армянской оппозиции в Ереване, в ходе которого произошли столкновения с полицией, завершилось на площади Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция началась в 11 часов по местному времени (10 мск), участники шествия двинулись в сторону здания кабмина. Подойдя к правительственному зданию, протестующие попытались прорвать оцепление силовиков перед ними, им это не удалось, они были оттеснены от здания силами спецназа. После этого они остались стоять у здания, проведя там около трех часов, периодически скандируя лозунги в поддержку Нагорного Карабаха и за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Сотрудники правоохранительных органов у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
13:19
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
Спустя два часа протестующие очистили площадь перед зданием правительства и продолжили шествие, которое, однако, длилось недолго - в какой-то момент протестующие снова бегом добрались до здания кабмина, где произошли ещё более жёсткие стычки с силовиками и задержания активистов. Бойцы спецназа, по подсчётам корреспондента агентства, задержали не менее 30 участников акции, применяя к ним физическую силу, спецсредства спецназовцы не использовали. В ходе стычек несколько участников шествия получили травмы, после того как активная фаза противостояния закончилась, пострадавшим оказали помощь остальные протестующие.
После столкновений с силовиками лидеры протеста заявили об окончании сегодняшней акции и направились к площади Франции в палаточный лагерь, где шествие и завершилось.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Участники акции оппозиции у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
13:11
В Ереване протестующие отошли от правительственного здания
 
В миреНикол ПашинянФранцияАрменияНагорный Карабах
 
 
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