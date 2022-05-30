https://ria.ru/20220530/erevan-1791726409.html

На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека

На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека - РИА Новости, 30.05.2022

На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека

Четыре человека, которые находились у правительственного здания во время акции протеста в Ереване, госпитализированы в университетскую больницу, сообщила... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:19

2022-05-30T13:19

2022-05-30T14:25

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 30 мая — РИА Новости. Четыре человека, которые находились у правительственного здания во время акции протеста в Ереване, госпитализированы в университетскую больницу, сообщила представитель столичного госуниверситета Шушан Даниелян."С прилегающей к правительственному зданию территории в первую университетскую больницу доставлены четыре человека. Их состояние оценивается как стабильное. Их жизни на данный момент ничего не угрожает", — написала она в соцсетях.Двое из пострадавших — сотрудники полиции, добавила Даниелян.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220530/protest-1791723194.html

https://ria.ru/20220530/zaderzhaniya-1791724810.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан