https://ria.ru/20220530/erevan-1791726409.html
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека - РИА Новости, 30.05.2022
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
Четыре человека, которые находились у правительственного здания во время акции протеста в Ереване, госпитализированы в университетскую больницу, сообщила... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:19
2022-05-30T13:19
2022-05-30T14:25
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ЕРЕВАН, 30 мая — РИА Новости. Четыре человека, которые находились у правительственного здания во время акции протеста в Ереване, госпитализированы в университетскую больницу, сообщила представитель столичного госуниверситета Шушан Даниелян."С прилегающей к правительственному зданию территории в первую университетскую больницу доставлены четыре человека. Их состояние оценивается как стабильное. Их жизни на данный момент ничего не угрожает", — написала она в соцсетях.Двое из пострадавших — сотрудники полиции, добавила Даниелян.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220530/protest-1791723194.html
https://ria.ru/20220530/zaderzhaniya-1791724810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан
13:19 30.05.2022 (обновлено: 14:25 30.05.2022)
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека, они госпитализированы