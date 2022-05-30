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На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека - РИА Новости, 30.05.2022
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На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека - РИА Новости, 30.05.2022
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
Четыре человека, которые находились у правительственного здания во время акции протеста в Ереване, госпитализированы в университетскую больницу, сообщила... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:19
2022-05-30T14:25
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 30 мая — РИА Новости. Четыре человека, которые находились у правительственного здания во время акции протеста в Ереване, госпитализированы в университетскую больницу, сообщила представитель столичного госуниверситета Шушан Даниелян."С прилегающей к правительственному зданию территории в первую университетскую больницу доставлены четыре человека. Их состояние оценивается как стабильное. Их жизни на данный момент ничего не угрожает", — написала она в соцсетях.Двое из пострадавших — сотрудники полиции, добавила Даниелян.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220530/protest-1791723194.html
https://ria.ru/20220530/zaderzhaniya-1791724810.html
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан
13:19 30.05.2022 (обновлено: 14:25 30.05.2022)
 
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека

На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека, они госпитализированы

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у дома правительства в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у дома правительства в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 мая — РИА Новости. Четыре человека, которые находились у правительственного здания во время акции протеста в Ереване, госпитализированы в университетскую больницу, сообщила представитель столичного госуниверситета Шушан Даниелян.
"С прилегающей к правительственному зданию территории в первую университетскую больницу доставлены четыре человека. Их состояние оценивается как стабильное. Их жизни на данный момент ничего не угрожает", — написала она в соцсетях.
Участники акции оппозиции у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
13:11
В Ереване протестующие отошли от правительственного здания
Двое из пострадавших — сотрудники полиции, добавила Даниелян.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Стычки полиции с протестующими у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
13:16
У Дома правительства в Ереване начались задержания
 
В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджан
 
 
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