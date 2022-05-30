https://ria.ru/20220530/erevan-1791684772.html
У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения
У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения - РИА Новости, 30.05.2022
У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения
Столкновения с силовиками начались в Ереване у дома правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:39
2022-05-30T11:39
2022-05-30T12:19
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
ереван
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Столкновения с силовиками начались в Ереване у дома правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости.Все началось с того, как протестующие, подошедшие к правительственному зданию, попытались прорвать оцепление перед входом в него. В результате этого между полицией, спецназом и протестующими начались стычки.Протестующие почти прорвали оцепление, но их оттеснил подошедший на подмогу коллегам спецназ - красные береты.Стычки продолжаются до сих пор.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791700209_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48fb0eaaf7de3c0dd7e0e78d04a299b1.jpg
Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
2022-05-30T11:39
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван
11:39 30.05.2022 (обновлено: 12:19 30.05.2022)
У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения
У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения с силовиками
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Столкновения с силовиками начались в Ереване у дома правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости.
Все началось с того, как протестующие, подошедшие к правительственному зданию, попытались прорвать оцепление перед входом в него. В результате этого между полицией, спецназом и протестующими начались стычки.
Протестующие почти прорвали оцепление, но их оттеснил подошедший на подмогу коллегам спецназ - красные береты.
Стычки продолжаются до сих пор.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении
с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану
в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.