https://ria.ru/20220530/erevan-1791684772.html

У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения

У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения - РИА Новости, 30.05.2022

У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения

Столкновения с силовиками начались в Ереване у дома правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:39

2022-05-30T11:39

2022-05-30T12:19

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Столкновения с силовиками начались в Ереване у дома правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости.Все началось с того, как протестующие, подошедшие к правительственному зданию, попытались прорвать оцепление перед входом в него. В результате этого между полицией, спецназом и протестующими начались стычки.Протестующие почти прорвали оцепление, но их оттеснил подошедший на подмогу коллегам спецназ - красные береты.Стычки продолжаются до сих пор.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html

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Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства 2022-05-30T11:39 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван