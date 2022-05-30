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У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения - РИА Новости, 30.05.2022
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У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения
У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения - РИА Новости, 30.05.2022
У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения
Столкновения с силовиками начались в Ереване у дома правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:39
2022-05-30T12:19
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Столкновения с силовиками начались в Ереване у дома правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости.Все началось с того, как протестующие, подошедшие к правительственному зданию, попытались прорвать оцепление перед входом в него. В результате этого между полицией, спецназом и протестующими начались стычки.Протестующие почти прорвали оцепление, но их оттеснил подошедший на подмогу коллегам спецназ - красные береты.Стычки продолжаются до сих пор.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван
11:39 30.05.2022 (обновлено: 12:19 30.05.2022)
 
У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения

У одного из домов правительства в Ереване начались столкновения с силовиками

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Столкновения с силовиками начались в Ереване у дома правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости.
Все началось с того, как протестующие, подошедшие к правительственному зданию, попытались прорвать оцепление перед входом в него. В результате этого между полицией, спецназом и протестующими начались стычки.
Протестующие почти прорвали оцепление, но их оттеснил подошедший на подмогу коллегам спецназ - красные береты.
Стычки продолжаются до сих пор.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджанЕреван
 
 
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