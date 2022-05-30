https://ria.ru/20220530/embargo-1791487387.html
Назван продукт, эмбарго на который страшит всех сильнее “нефтяной блокады”
Назван продукт, эмбарго на который страшит всех сильнее “нефтяной блокады” - РИА Новости, 30.05.2022
Назван продукт, эмбарго на который страшит всех сильнее “нефтяной блокады”
Дефицит зерна в мире нарастает, и на фоне прекращения или сокращения поставок из Украины страх перед голодом может стать основным. Не исключено, что для многих... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T03:15
2022-05-30T03:15
2022-05-30T03:15
экономика
сша
африка
украина
мвф
санкции в отношении россии
россия
рэу
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Дефицит зерна в мире нарастает, и на фоне прекращения или сокращения поставок из Украины страх перед голодом может стать основным. Не исключено, что для многих он окажется сильнее, чем опасность “нефтяного эмбарго”, пояснил агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Он указал, что страны повели себя по-разному: одни начали прятать зерно в “амбарах”, другие продавать по совершенно нереальным ценам. Наибольшая опасность грозит Африке: по данным МВФ, в бедных странах континента на еду тратят до 60 процентов дохода, тогда как в развитых государствах — порядка 10 процентов.Кроме того, в последнее время происходили природные катаклизмы, сокращающие урожай: например, США поразила засуха.Он напомнил, что на Россию и Украину вместе приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы.
https://ria.ru/20220412/golod-1783011792.html
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экономика, сша, африка, украина, мвф, санкции в отношении россии, россия, рэу, александр тимофеев
Назван продукт, эмбарго на который страшит всех сильнее “нефтяной блокады”
Эксперт Тимофеев: эмбарго на пшеницу страшит страны мира сильнее, чем нефтяная блокада