https://ria.ru/20220530/embargo-1791487387.html

Назван продукт, эмбарго на который страшит всех сильнее “нефтяной блокады”

Назван продукт, эмбарго на который страшит всех сильнее “нефтяной блокады” - РИА Новости, 30.05.2022

Назван продукт, эмбарго на который страшит всех сильнее “нефтяной блокады”

Дефицит зерна в мире нарастает, и на фоне прекращения или сокращения поставок из Украины страх перед голодом может стать основным. Не исключено, что для многих... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T03:15

2022-05-30T03:15

2022-05-30T03:15

экономика

сша

африка

украина

мвф

санкции в отношении россии

россия

рэу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746871245_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_e47d3803025056c2f768a3588d48a371.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Дефицит зерна в мире нарастает, и на фоне прекращения или сокращения поставок из Украины страх перед голодом может стать основным. Не исключено, что для многих он окажется сильнее, чем опасность “нефтяного эмбарго”, пояснил агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Он указал, что страны повели себя по-разному: одни начали прятать зерно в “амбарах”, другие продавать по совершенно нереальным ценам. Наибольшая опасность грозит Африке: по данным МВФ, в бедных странах континента на еду тратят до 60 процентов дохода, тогда как в развитых государствах — порядка 10 процентов.Кроме того, в последнее время происходили природные катаклизмы, сокращающие урожай: например, США поразила засуха.Он напомнил, что на Россию и Украину вместе приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы.

https://ria.ru/20220412/golod-1783011792.html

сша

африка

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, африка, украина, мвф, санкции в отношении россии, россия, рэу, александр тимофеев