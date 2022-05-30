09:26 30.05.2022 (обновлено: 12:51 30.05.2022)
СМИ: производство процессоров "Эльбрус" хотят перенести в Россию
РБК: разработку отечественных процессоров "Эльбрус" перенесут из Тайваня в Зеленоград
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроизводство пластин с микросхемами на заводе "Микрон" в Зеленограде
Производство пластин с микросхемами на заводе "Микрон" в Зеленограде
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Производство российских процессоров "Эльбрус" хотят перенести на фабрику "Микрон" в Зеленограде, сообщили источники РБК.
Информацию подтвердил Константин Трушкин, замгендиректора по маркетингу МЦСТ. По его словам, компания переходит на отечественные фабрики из-за санкций Соединенных Штатов Америки, не позволяющих продолжать работу в тайваньской TSMC, где создавали процессоры по техпроцессу от 90 до пяти нанометров.
Ранее Трушкин подчеркивал, что "Микрон" дает возможность производить процессоры по технологии 90 нанометров, но существуют различные "непростые моменты", мешающие предприятию наладить серийное производство.
Антироссийские санкции
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
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