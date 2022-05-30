https://ria.ru/20220530/elbrus-1791648293.html

СМИ: производство процессоров "Эльбрус" хотят перенести в Россию

СМИ: производство процессоров "Эльбрус" хотят перенести в Россию - РИА Новости, 30.05.2022

СМИ: производство процессоров "Эльбрус" хотят перенести в Россию

Производство российских процессоров "Эльбрус" хотят перенести на фабрику "Микрон" в Зеленограде, сообщили источники РБК. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:26

2022-05-30T09:26

2022-05-30T12:51

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Производство российских процессоров "Эльбрус" хотят перенести на фабрику "Микрон" в Зеленограде, сообщили источники РБК.Информацию подтвердил Константин Трушкин, замгендиректора по маркетингу МЦСТ. По его словам, компания переходит на отечественные фабрики из-за санкций Соединенных Штатов Америки, не позволяющих продолжать работу в тайваньской TSMC, где создавали процессоры по техпроцессу от 90 до пяти нанометров."Из-за ограничений компаниям необходимо получать специальную лицензию для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии. Предполагается, что власти США будут выдавать такую лицензию только в исключительных случаях", — говорится в материале.Ранее Трушкин подчеркивал, что "Микрон" дает возможность производить процессоры по технологии 90 нанометров, но существуют различные "непростые моменты", мешающие предприятию наладить серийное производство.Антироссийские санкцииЗападные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.

https://ria.ru/20220324/tekhnologii-1779824118.html

https://ria.ru/20220131/elbrus-1770257638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, москва, россия, сша