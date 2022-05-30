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В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей - РИА Новости, 30.05.2022
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В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей
В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей - РИА Новости, 30.05.2022
В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей
Свыше 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T02:25
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в мире
бразилия
пернамбуку
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая — РИА Новости. Свыше 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести, сообщил новостной портал G1."Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии — ред.), возросло до 84", — сообщает СМИ.Более 50 человек числятся пропавшими без вести.Местные власти обещают помощь пострадавшим.
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в мире, бразилия, пернамбуку
02:25 30.05.2022 (обновлено: 09:38 30.05.2022)
 
В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей

G1: в Бразилии 84 человека погибли из-за сильных дождей, десятки пропали без вести

© AFP 2022 / Brenda Alcantara Последствия проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку в Бразилии
 Последствия проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку в Бразилии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / Brenda Alcantara
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая — РИА Новости. Свыше 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести, сообщил новостной портал G1.
"Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии — ред.), возросло до 84", — сообщает СМИ.
Более 50 человек числятся пропавшими без вести.
Местные власти обещают помощь пострадавшим.
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 19:12
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии
 
В миреБразилияПернамбуку
 
 
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