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В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей
В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей - РИА Новости, 30.05.2022
В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей
Свыше 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T02:25
2022-05-30T02:25
2022-05-30T09:38
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пернамбуку
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая — РИА Новости. Свыше 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести, сообщил новостной портал G1."Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии — ред.), возросло до 84", — сообщает СМИ.Более 50 человек числятся пропавшими без вести.Местные власти обещают помощь пострадавшим.
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в мире, бразилия, пернамбуку
02:25 30.05.2022 (обновлено: 09:38 30.05.2022)
В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей
G1: в Бразилии 84 человека погибли из-за сильных дождей, десятки пропали без вести