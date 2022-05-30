https://ria.ru/20220530/dozhdi-1791631942.html

В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей

В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей - РИА Новости, 30.05.2022

В Бразилии свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей

Свыше 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T02:25

2022-05-30T02:25

2022-05-30T09:38

в мире

бразилия

пернамбуку

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая — РИА Новости. Свыше 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести, сообщил новостной портал G1."Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии — ред.), возросло до 84", — сообщает СМИ.Более 50 человек числятся пропавшими без вести.Местные власти обещают помощь пострадавшим.

https://ria.ru/20220528/davka-1791454602.html

бразилия

пернамбуку

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в мире, бразилия, пернамбуку