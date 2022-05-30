https://ria.ru/20220530/donetsk-1791734577.html

Минздрав ДНР уточнил число погибших при обстреле школ в Донецке

Минздрав ДНР уточнил число погибших при обстреле школ в Донецке - РИА Новости, 30.05.2022

Минздрав ДНР уточнил число погибших при обстреле школ в Донецке

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, сообщил Минздрав Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:39

2022-05-30T13:39

2022-05-30T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, сообщил Минздрав Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.Таким образом, ведомство скорректировало данные, которые ранее распространил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Там сообщали, что в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли пять человек, в том числе подросток 2009 года рождения, и 16 получили ранения.Как подчеркивал мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. Выступая в эфире российских телеканалов, он не исключил, что обстрелы ведутся из тяжелого американского вооружения. На осколках снарядов, найденных на месте, есть надписи на английском языке.Как сообщил российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения Донецка.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791689717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк