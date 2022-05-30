13:39 30.05.2022 (обновлено: 16:22 30.05.2022)
Минздрав ДНР уточнил число погибших при обстреле школ в Донецке
Минздрав ДНР: при обстреле школ в Донецке погибли три человека, 18 человек пострадали
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа № 22 в Донецке, которая подверглась обстрелу снарядами ракетной системы залпового огня "Смерч" со стороны украинских военных
Разрушенная школа № 22 в Донецке, которая подверглась обстрелу снарядами ракетной системы залпового огня "Смерч" со стороны украинских военных
ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, сообщил Минздрав Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"По состоянию на 13:24 30 мая 2022 года в результате обстрела в Ворошиловском и Буденновском районах Донецка пострадали 18 человек, из которых 16 взрослых и два ребенка. Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрела погибли три человека, из которых один ребенок", — говорится в публикации.
Таким образом, ведомство скорректировало данные, которые ранее распространил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Там сообщали, что в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли пять человек, в том числе подросток 2009 года рождения, и 16 получили ранения.
Как подчеркивал мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. Выступая в эфире российских телеканалов, он не исключил, что обстрелы ведутся из тяжелого американского вооружения. На осколках снарядов, найденных на месте, есть надписи на английском языке.
Как сообщил российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения Донецка.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.