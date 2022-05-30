https://ria.ru/20220530/donetsk-1791683251.html

При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток

При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток - РИА Новости, 30.05.2022

При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток

Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:35

2022-05-30T11:35

2022-05-30T16:28

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщил, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести, еще 16 человек ранены. Мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия."Среди погибших – подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика