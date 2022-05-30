https://ria.ru/20220530/donetsk-1791683251.html
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток
Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:35
2022-05-30T11:35
2022-05-30T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791795763_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1aa37984d382b576ec6d1fff5c6b869e.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщил, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести, еще 16 человек ранены. Мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия."Среди погибших – подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791795763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fdf4a65f9986804e4d483689a6ec7f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
11:35 30.05.2022 (обновлено: 16:28 30.05.2022)
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток
В ДНР заявили, что среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть подросток