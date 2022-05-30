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При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток
Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:35
2022-05-30T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщил, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести, еще 16 человек ранены. Мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия."Среди погибших – подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
11:35 30.05.2022 (обновлено: 16:28 30.05.2022)
 
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погиб подросток

В ДНР заявили, что среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть подросток

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее штаб сообщил, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести, еще 16 человек ранены. Мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия.
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
11:22Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли
"Среди погибших – подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.
Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
11:19Специальная военная операция на Украине
Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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