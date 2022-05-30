https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html

ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли

ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли - РИА Новости, 30.05.2022

ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли

Пять человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны украинских военных, под огнем оказались школы, сообщили местные власти. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:22

2022-05-30T11:22

2022-05-30T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

буденновский район

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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Пять человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны украинских военных, под огнем оказались школы, сообщили местные власти.Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ обстреляли в том числе две школы и гимназию.Позднее Кулемзин сообщил, что "в результате обстрела Буденновского района по улице Динамической пострадали две девочки 14 лет", одна из них погибла, вторую доставили в больницу.Глава города в эфире Первого канала не исключил, что обстрелы ведутся из тяжелого американского вооружения.Позднее в эфире "России 24" он добавил, что на осколках снарядов, найденных на месте обстрела, есть надписи на английском языке, власти предполагают, что "это какое-то новое вооружение".Директор 22-й школы Ольга Рачинская рассказала, что двое погибших — технические работники, им было 65-70 лет. Кроме того, много учителей получили травмы от разлетевшихся осколков."Это обычная школа. Тут нет ничего — ни военных, ничего. Это самая обычная школа. Здесь проводились уроки, сейчас до сих пор у нас дети висят на связи", — отметила она.Как сообщил российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/deti-1791633752.html

https://ria.ru/20220530/povrezhdeniya-1791709984.html

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html

донецк (днр)

буденновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), буденновский район