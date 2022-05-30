https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html
ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли
ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли - РИА Новости, 30.05.2022
ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли
Пять человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны украинских военных, под огнем оказались школы, сообщили местные власти. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:22
2022-05-30T11:22
2022-05-30T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
буденновский район
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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Пять человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны украинских военных, под огнем оказались школы, сообщили местные власти.Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ обстреляли в том числе две школы и гимназию.Позднее Кулемзин сообщил, что "в результате обстрела Буденновского района по улице Динамической пострадали две девочки 14 лет", одна из них погибла, вторую доставили в больницу.Глава города в эфире Первого канала не исключил, что обстрелы ведутся из тяжелого американского вооружения.Позднее в эфире "России 24" он добавил, что на осколках снарядов, найденных на месте обстрела, есть надписи на английском языке, власти предполагают, что "это какое-то новое вооружение".Директор 22-й школы Ольга Рачинская рассказала, что двое погибших — технические работники, им было 65-70 лет. Кроме того, много учителей получили травмы от разлетевшихся осколков."Это обычная школа. Тут нет ничего — ни военных, ничего. Это самая обычная школа. Здесь проводились уроки, сейчас до сих пор у нас дети висят на связи", — отметила она.Как сообщил российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/deti-1791633752.html
https://ria.ru/20220530/povrezhdeniya-1791709984.html
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), буденновский район
11:22 30.05.2022 (обновлено: 13:02 30.05.2022)
ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли
В штабе обороны ДНР сообщили о гибели пяти человек при обстрелах Донецка со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Пять человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны украинских военных, под огнем оказались школы, сообщили местные власти.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) в Донецке число жертв возросло до 21 человека: пять погибли и 16 получили ранения. Среди погибших — подросток 2009 года рождения", — говорится в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Как сообщил
мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ
обстреляли в том числе две школы и гимназию.
"В результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший. Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района Донецка
, еще один — на пересечении улицы Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР", — написал
он в Telegram.
Позднее Кулемзин сообщил, что "в результате обстрела Буденновского района по улице Динамической пострадали две девочки 14 лет", одна из них погибла, вторую доставили в больницу.
Глава города в эфире Первого канала
не исключил, что обстрелы ведутся из тяжелого американского вооружения.
"Канонада продолжается. <…> Работает тяжелая артиллерия, скорее всего, это новая американская поставка", — уточнил Кулемзин.
Позднее в эфире "России 24"
он добавил, что на осколках снарядов, найденных на месте обстрела, есть надписи на английском языке, власти предполагают, что "это какое-то новое вооружение".
Директор 22-й школы Ольга Рачинская рассказала, что двое погибших — технические работники, им было 65-70 лет. Кроме того, много учителей получили травмы от разлетевшихся осколков.
"Это обычная школа. Тут нет ничего — ни военных, ничего. Это самая обычная школа. Здесь проводились уроки, сейчас до сих пор у нас дети висят на связи", — отметила она.
Как сообщил российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения.
"Следователи <...> установят всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка", — говорится в сообщении СК в Telegram.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.