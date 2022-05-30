https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html

Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения

Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения - РИА Новости, 30.05.2022

Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения

Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что последние обстрелы города, в том числе школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения. Ранее он заявил, что РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:19

2022-05-30T11:19

2022-05-30T12:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что последние обстрелы города, в том числе школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения. Ранее он заявил, что в результате ударов по Донецку пострадали 14 мирных жителей. По последней информации, погибли шесть человек, в том числе ребенок.Позже в эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что на найденных на месте обстрелов осколках снарядов есть надписи на английском языке. "Мы предполагаем, что это какое-то новое вооружение", - сказал Кулемзин, отвечая на вопрос о возможности применения украинскими войсками 155-миллиметровых гаубиц М777.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791365468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ Первые кадры РИА Новости от 22-й школы в центре Донецка, попавшей под обстрел украинских силовиков. 2022-05-30T11:19 true PT0M10S

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сша