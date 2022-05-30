Рейтинг@Mail.ru
Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html
Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения
Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения - РИА Новости, 30.05.2022
Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения
Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что последние обстрелы города, в том числе школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения. Ранее он заявил, что РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:19
2022-05-30T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791686637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85577371c7ad3d3ed84f87d40528b934.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что последние обстрелы города, в том числе школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения. Ранее он заявил, что в результате ударов по Донецку пострадали 14 мирных жителей. По последней информации, погибли шесть человек, в том числе ребенок.Позже в эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что на найденных на месте обстрелов осколках снарядов есть надписи на английском языке. "Мы предполагаем, что это какое-то новое вооружение", - сказал Кулемзин, отвечая на вопрос о возможности применения украинскими войсками 155-миллиметровых гаубиц М777.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791365468.html
россия
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ
Первые кадры РИА Новости от 22-й школы в центре Донецка, попавшей под обстрел украинских силовиков.
2022-05-30T11:19
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791686637_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ce74c60a00ec7a3c07cc0122c31e068e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сша
11:19 30.05.2022 (обновлено: 12:00 30.05.2022)
 
Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения

Мэр Донецка: Украина обстреливала городские школы из американского тяжелого вооружения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что последние обстрелы города, в том числе школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения. Ранее он заявил, что в результате ударов по Донецку пострадали 14 мирных жителей. По последней информации, погибли шесть человек, в том числе ребенок.
"Канонада продолжается… Работает тяжелая артиллерия, скорее всего, это новая американская поставка", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.
Позже в эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что на найденных на месте обстрелов осколках снарядов есть надписи на английском языке. "Мы предполагаем, что это какое-то новое вооружение", - сказал Кулемзин, отвечая на вопрос о возможности применения украинскими войсками 155-миллиметровых гаубиц М777.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 09:14Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области рассказали, что США строили военные базы на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала