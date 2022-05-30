Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР
Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР и изъял оружие
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт войск Украины в ЛНР, изъято оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства.
"Штурмовая группа спецназа Росгвардии обнаружила закрытое подвальное помещение в частном домовладении в одном из населенных пунктов ЛНР. После проведения инженерной разведки и осмотра помещения установлено, что это командный пункт подразделения ВСУ, брошенный при наступлении российских войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в нем были найдены ноутбуки с информацией о деятельности украинских войск, топографические карты Украины, военная форма, более 3,5 тысяч патронов различного калибра, гранатометы иностранного производства и выстрелы к ним.
В ведомстве добавили, что в другом населенном пункте в подвале многоэтажки бойцы ведомства нашли схрон националистов, из которого изъяли более 90 выстрелов для гранатометов иностранного производства, несколько тысяч патронов к стрелковому оружию.
Кроме того, еще одно подразделение спецназа Росгвардии в одном из схронов украинских войск нашли 40 ящиков с дальнобойными зарядами для 120-мм минометов, автоматы и пулеметы Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, противотанковый гранатомет иностранного производства NLAW.