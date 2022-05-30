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Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donbass-1791686490.html
Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР
Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР
Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт войск Украины в ЛНР, изъято оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:47
2022-05-30T11:47
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт войск Украины в ЛНР, изъято оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства."Штурмовая группа спецназа Росгвардии обнаружила закрытое подвальное помещение в частном домовладении в одном из населенных пунктов ЛНР. После проведения инженерной разведки и осмотра помещения установлено, что это командный пункт подразделения ВСУ, брошенный при наступлении российских войск", - говорится в сообщении.Отмечается, что в нем были найдены ноутбуки с информацией о деятельности украинских войск, топографические карты Украины, военная форма, более 3,5 тысяч патронов различного калибра, гранатометы иностранного производства и выстрелы к ним.В ведомстве добавили, что в другом населенном пункте в подвале многоэтажки бойцы ведомства нашли схрон националистов, из которого изъяли более 90 выстрелов для гранатометов иностранного производства, несколько тысяч патронов к стрелковому оружию.Кроме того, еще одно подразделение спецназа Росгвардии в одном из схронов украинских войск нашли 40 ящиков с дальнобойными зарядами для 120-мм минометов, автоматы и пулеметы Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, противотанковый гранатомет иностранного производства NLAW.
https://ria.ru/20220526/sbu-1790867447.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/rosgvardiya-1789989988.html
украина
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украина, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
11:47 30.05.2022
 
Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР

Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР и изъял оружие

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт войск Украины в ЛНР, изъято оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства.
"Штурмовая группа спецназа Росгвардии обнаружила закрытое подвальное помещение в частном домовладении в одном из населенных пунктов ЛНР. После проведения инженерной разведки и осмотра помещения установлено, что это командный пункт подразделения ВСУ, брошенный при наступлении российских войск", - говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 15:11Специальная военная операция на Украине
Росгвардия задержала пособников СБУ в Харьковской области
Отмечается, что в нем были найдены ноутбуки с информацией о деятельности украинских войск, топографические карты Украины, военная форма, более 3,5 тысяч патронов различного калибра, гранатометы иностранного производства и выстрелы к ним.
В ведомстве добавили, что в другом населенном пункте в подвале многоэтажки бойцы ведомства нашли схрон националистов, из которого изъяли более 90 выстрелов для гранатометов иностранного производства, несколько тысяч патронов к стрелковому оружию.
Кроме того, еще одно подразделение спецназа Росгвардии в одном из схронов украинских войск нашли 40 ящиков с дальнобойными зарядами для 120-мм минометов, автоматы и пулеметы Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, противотанковый гранатомет иностранного производства NLAW.
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 10:06В мире
Подразделения Росгвардии уничтожили опорный пункт ВСУ на Луганщине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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