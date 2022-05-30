https://ria.ru/20220530/donbass-1791686490.html

Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР

Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022

Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт украинских войск в ЛНР

Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт войск Украины в ЛНР, изъято оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:47

2022-05-30T11:47

2022-05-30T11:47

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт войск Украины в ЛНР, изъято оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства."Штурмовая группа спецназа Росгвардии обнаружила закрытое подвальное помещение в частном домовладении в одном из населенных пунктов ЛНР. После проведения инженерной разведки и осмотра помещения установлено, что это командный пункт подразделения ВСУ, брошенный при наступлении российских войск", - говорится в сообщении.Отмечается, что в нем были найдены ноутбуки с информацией о деятельности украинских войск, топографические карты Украины, военная форма, более 3,5 тысяч патронов различного калибра, гранатометы иностранного производства и выстрелы к ним.В ведомстве добавили, что в другом населенном пункте в подвале многоэтажки бойцы ведомства нашли схрон националистов, из которого изъяли более 90 выстрелов для гранатометов иностранного производства, несколько тысяч патронов к стрелковому оружию.Кроме того, еще одно подразделение спецназа Росгвардии в одном из схронов украинских войск нашли 40 ящиков с дальнобойными зарядами для 120-мм минометов, автоматы и пулеметы Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, противотанковый гранатомет иностранного производства NLAW.

https://ria.ru/20220526/sbu-1790867447.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/rosgvardiya-1789989988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины