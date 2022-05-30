https://ria.ru/20220530/dodon-1791664689.html

Эксперт спрогнозировал усугубление ситуации с преследованием Додона

Эксперт спрогнозировал усугубление ситуации с преследованием Додона - РИА Новости, 30.05.2022

Эксперт спрогнозировал усугубление ситуации с преследованием Додона

Ситуация с преследованием экс-президента Молдавии Игоря Додона пойдет по пути эскалации, при этом нынешняя глава республики Майя Санду выгод из этого не... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:42

2022-05-30T10:42

2022-05-30T10:42

в мире

молдавия

игорь додон

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ситуация с преследованием экс-президента Молдавии Игоря Додона пойдет по пути эскалации, при этом нынешняя глава республики Майя Санду выгод из этого не извлечет, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский."Чем все закончится - не знает ни Санду, ни Додон. Могут быть разные варианты. Многое зависит от того, будут ли готовы поддержать Санду все представители правого лагеря. Я уже знаю, что нет... мне, конечно, сложно представить, в чем здесь выгода Санду, потому что то, что происходит, не дает ей каких-то серьезных политических бонусов. Понятна ее мотивация, но, тем не менее, выгод из ситуации она не извлекает", - сказал РИА Новости эксперт.По его мнению, Санду пришлось озаботиться вопросом устранения конкурентов, главным из которых является Додон."Но открытие дела против него не значит, что Игорь Николаевич (Додон) перестанет быть конкурентом. Конечно, если он все же окажется в тюрьме, конкурентом он быть перестанет, но это будет означать, что Санду уже не станет останавливаться. Если ситуацию сейчас обнулить, снять нелепые обвинения, отмотать все назад, то окажется, что Додон был под политическим преследованием... Из этого только лишь Додон извлечет выгоду. А вот если ситуацию обострять, тогда придется выдвигать обвинения и против активной молодой части руководства Социалистической партии... придется всех пересажать, иначе выгодаизвлекателями из всей этой ситуации окажется Соцпартия. По-моему, это не продуманный шаг", - выразил мнение эксперт.Он пояснил, что Санду теряет свою популярность по ряду причин - из-за низкой квалификации ее команды: люди оказались не способны к государственному управлению, считает собеседник. Кроме того, сказались COVID-19, кризис на Украине. "Это не только Молдовы касается, но и других постсоветских, европейских стран. Просто в Молдавии всегда был уровень жизни достаточно слабый, поэтому там все это ощущается в какой-то степени больше", - уточнил эксперт.По его мнению, ситуация будет усугубляться. "Она пойдет по пути эскалации. Что касается населения Молдовы - взрыва быть не может. Как говорят молдовские коллеги, "мамалыга не взрывается". Народ такой", - заключил собеседник. Тем не менее, по его словам, протесты из-за ареста Додона все же могут возникнуть, но масштаба 2015-2016 годов они не достигнут.

https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791117772.html

https://ria.ru/20220526/dodon-1790927548.html

молдавия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, игорь додон