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Эксперт спрогнозировал усугубление ситуации с преследованием Додона - РИА Новости, 30.05.2022
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Эксперт спрогнозировал усугубление ситуации с преследованием Додона
Эксперт спрогнозировал усугубление ситуации с преследованием Додона - РИА Новости, 30.05.2022
Эксперт спрогнозировал усугубление ситуации с преследованием Додона
Ситуация с преследованием экс-президента Молдавии Игоря Додона пойдет по пути эскалации, при этом нынешняя глава республики Майя Санду выгод из этого не... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:42
2022-05-30T10:42
в мире
молдавия
игорь додон
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ситуация с преследованием экс-президента Молдавии Игоря Додона пойдет по пути эскалации, при этом нынешняя глава республики Майя Санду выгод из этого не извлечет, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский."Чем все закончится - не знает ни Санду, ни Додон. Могут быть разные варианты. Многое зависит от того, будут ли готовы поддержать Санду все представители правого лагеря. Я уже знаю, что нет... мне, конечно, сложно представить, в чем здесь выгода Санду, потому что то, что происходит, не дает ей каких-то серьезных политических бонусов. Понятна ее мотивация, но, тем не менее, выгод из ситуации она не извлекает", - сказал РИА Новости эксперт.По его мнению, Санду пришлось озаботиться вопросом устранения конкурентов, главным из которых является Додон."Но открытие дела против него не значит, что Игорь Николаевич (Додон) перестанет быть конкурентом. Конечно, если он все же окажется в тюрьме, конкурентом он быть перестанет, но это будет означать, что Санду уже не станет останавливаться. Если ситуацию сейчас обнулить, снять нелепые обвинения, отмотать все назад, то окажется, что Додон был под политическим преследованием... Из этого только лишь Додон извлечет выгоду. А вот если ситуацию обострять, тогда придется выдвигать обвинения и против активной молодой части руководства Социалистической партии... придется всех пересажать, иначе выгодаизвлекателями из всей этой ситуации окажется Соцпартия. По-моему, это не продуманный шаг", - выразил мнение эксперт.Он пояснил, что Санду теряет свою популярность по ряду причин - из-за низкой квалификации ее команды: люди оказались не способны к государственному управлению, считает собеседник. Кроме того, сказались COVID-19, кризис на Украине. "Это не только Молдовы касается, но и других постсоветских, европейских стран. Просто в Молдавии всегда был уровень жизни достаточно слабый, поэтому там все это ощущается в какой-то степени больше", - уточнил эксперт.По его мнению, ситуация будет усугубляться. "Она пойдет по пути эскалации. Что касается населения Молдовы - взрыва быть не может. Как говорят молдовские коллеги, "мамалыга не взрывается". Народ такой", - заключил собеседник. Тем не менее, по его словам, протесты из-за ареста Додона все же могут возникнуть, но масштаба 2015-2016 годов они не достигнут.
https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791117772.html
https://ria.ru/20220526/dodon-1790927548.html
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в мире, молдавия, игорь додон
10:42 30.05.2022
 
Эксперт спрогнозировал усугубление ситуации с преследованием Додона

Эксперт Офицеров-Бельский назвал преследование Додона непродуманным шагом

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ситуация с преследованием экс-президента Молдавии Игоря Додона пойдет по пути эскалации, при этом нынешняя глава республики Майя Санду выгод из этого не извлечет, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
"Чем все закончится - не знает ни Санду, ни Додон. Могут быть разные варианты. Многое зависит от того, будут ли готовы поддержать Санду все представители правого лагеря. Я уже знаю, что нет... мне, конечно, сложно представить, в чем здесь выгода Санду, потому что то, что происходит, не дает ей каких-то серьезных политических бонусов. Понятна ее мотивация, но, тем не менее, выгод из ситуации она не извлекает", - сказал РИА Новости эксперт.
По его мнению, Санду пришлось озаботиться вопросом устранения конкурентов, главным из которых является Додон.
"Но открытие дела против него не значит, что Игорь Николаевич (Додон) перестанет быть конкурентом. Конечно, если он все же окажется в тюрьме, конкурентом он быть перестанет, но это будет означать, что Санду уже не станет останавливаться. Если ситуацию сейчас обнулить, снять нелепые обвинения, отмотать все назад, то окажется, что Додон был под политическим преследованием... Из этого только лишь Додон извлечет выгоду. А вот если ситуацию обострять, тогда придется выдвигать обвинения и против активной молодой части руководства Социалистической партии... придется всех пересажать, иначе выгодаизвлекателями из всей этой ситуации окажется Соцпартия. По-моему, это не продуманный шаг", - выразил мнение эксперт.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 12:52
В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона
Он пояснил, что Санду теряет свою популярность по ряду причин - из-за низкой квалификации ее команды: люди оказались не способны к государственному управлению, считает собеседник. Кроме того, сказались COVID-19, кризис на Украине. "Это не только Молдовы касается, но и других постсоветских, европейских стран. Просто в Молдавии всегда был уровень жизни достаточно слабый, поэтому там все это ощущается в какой-то степени больше", - уточнил эксперт.
По его мнению, ситуация будет усугубляться. "Она пойдет по пути эскалации. Что касается населения Молдовы - взрыва быть не может. Как говорят молдовские коллеги, "мамалыга не взрывается". Народ такой", - заключил собеседник. Тем не менее, по его словам, протесты из-за ареста Додона все же могут возникнуть, но масштаба 2015-2016 годов они не достигнут.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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