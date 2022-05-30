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Силы ДНР с боями продвигаются в сторону Славянска - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Силы ДНР с боями продвигаются в сторону Славянска
Силы ДНР с боями продвигаются в сторону Славянска - РИА Новости, 30.05.2022
Силы ДНР с боями продвигаются в сторону Славянска
Войска ДНР продвигаются в сторону Славянска, в окрестностях города идут бои, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:00
2022-05-30T16:09
специальная военная операция на украине
днр
славянск
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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Войска ДНР продвигаются в сторону Славянска, в окрестностях города идут бои, заявил штаб территориальной обороны республики."По состоянию на 30 мая 2022 &lt;...&gt; группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван. Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска", — говорится в заявлении.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войскам "нужно ускоряться" в действиях на севере региона.Под контролем российских военных уже находится соседний город Красный Лиман. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
славянск
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днр, славянск
15:00 30.05.2022 (обновлено: 16:09 30.05.2022)
 
Силы ДНР с боями продвигаются в сторону Славянска

Штаб ДНР заявил о продвижении войск республики в сторону Славянска

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Войска ДНР продвигаются в сторону Славянска, в окрестностях города идут бои, заявил штаб территориальной обороны республики.
"По состоянию на 30 мая 2022 <...> группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван. Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска", — говорится в заявлении.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войскам "нужно ускоряться" в действиях на севере региона.
Под контролем российских военных уже находится соседний город Красный Лиман.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДНРСлавянск
 
 
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