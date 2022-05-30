https://ria.ru/20220530/dnr-1791751396.html
Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории
Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории - РИА Новости, 30.05.2022
Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории
В зону риска в ДНР теперь попали и тыловые районы, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:30
2022-05-30T14:30
2022-05-30T14:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. В зону риска в ДНР теперь попали и тыловые районы, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли"."Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале."Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791734577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:30 30.05.2022 (обновлено: 14:57 30.05.2022)
Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории
Омбудсмен ДНР: в зону риска перешли территории, где было спокойно даже в 2014-2015 годах