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Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/dnr-1791751396.html
Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории
Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории - РИА Новости, 30.05.2022
Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории
В зону риска в ДНР теперь попали и тыловые районы, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:30
2022-05-30T14:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. В зону риска в ДНР теперь попали и тыловые районы, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли"."Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале."Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.
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донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:30 30.05.2022 (обновлено: 14:57 30.05.2022)
 
Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории

Омбудсмен ДНР: в зону риска перешли территории, где было спокойно даже в 2014-2015 годах

© @nm_dnr/TelegramДома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ
Дома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ
© @nm_dnr/Telegram
Дома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. В зону риска в ДНР теперь попали и тыловые районы, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли".
"Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале.
"Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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