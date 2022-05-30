https://ria.ru/20220530/dnr-1791751396.html

Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории

Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории - РИА Новости, 30.05.2022

Омбудсмен ДНР заявила, что в зону риска перешли даже тыловые территории

В зону риска в ДНР теперь попали и тыловые районы, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:30

2022-05-30T14:30

2022-05-30T14:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. В зону риска в ДНР теперь попали и тыловые районы, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли"."Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале."Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791734577.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр