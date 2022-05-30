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Украинские войска за сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска за сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой народной Республики, выпустив 544 единицы боеприпасов, погибли 4 мирных жителя и 20 пострадали, РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:07

2022-05-30T09:07

2022-05-30T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

россия

донбасс

владимир путин

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой народной Республики, выпустив 544 единицы боеприпасов, погибли 4 мирных жителя и 20 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 86 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 544 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 и ранении 20 гражданских лиц, в т.ч. парень 2006 г.р. и ребенок 2021 г.р. в Донецке и Макеевке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, донбасс, владимир путин