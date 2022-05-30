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Условий для диалога между Москвой и Киевом нет, заявила глава МИД Франции
Условий для диалога между Москвой и Киевом нет, заявила глава МИД Франции - РИА Новости, 30.05.2022
Условий для диалога между Москвой и Киевом нет, заявила глава МИД Франции
Условия для начала диалога между властями России и Украины не созданы, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:00
2022-05-30T21:00
2022-05-30T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Условия для начала диалога между властями России и Украины не созданы, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна."Мы считаем, что однажды должен быть установлен диалог (между РФ и Украиной - ред.), однако пока условия для него не созданы. Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия. Необходимо продолжать переговоры для того, чтобы это стало возможным", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.Она отметила, что в Париже обеспокоены развитием ситуации на Украине и поэтому намерены усилить свои дипломатические старания.В ходе телефонного разговора в субботу президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента России Владимира Путина к прямым переговорам с Владимиром Зеленским и поиску дипломатического решения конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791645750.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Условий для диалога между Москвой и Киевом нет, заявила глава МИД Франции
Глава МИД Франции Колонна заявила об отсутствии условий для диалога между Москвой и Киевом